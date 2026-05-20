NBA: Επική ανατροπή από το -22 για τους Νικς με ηγέτη τον Μπράνσον

Ο Τζέιλεν Μπράνσον οδήγησε τους Νικς σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των playoffs του NBA, χαρίζοντας στην παράταση τη νίκη με 115-104 (101-101κ.α.) επί των Καβαλίερς στο Game 1 των τελικών της Ανατολής.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

NBA: Επική ανατροπή από το -22 για τους Νικς με ηγέτη τον Μπράνσον
AP Photo/Seth Wenig
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζέιλεν Μπράνσον υπέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των φετινών playoffs του NBA, οδηγώντας τη Νέα Υόρκη σε επική ανατροπή κόντρα στο Κλίβελαντ.

Με 38 πόντους, ο σταρ της Νέας Υόρκης έφερε την ομάδα του από το -22 στην τέταρτη περίοδο και τη βοήθησε να επικρατήσει στην παράταση του Game 1 των τελικών της Ανατολικής.

Οι Νικς βρέθηκαν να χάνουν με 93-71, 7:52 πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, δείχνοντας ανήμποροι να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Καβαλίερς. Ο Μπράνσον, όμωε, πήρε την κατάσταση στα χέρια του, επιτέθηκε διαρκώς στον Τζέιμς Χάρντεν και αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή ενός επιμέρους 18-1 που άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Με καλάθι 19 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Μπράνσον ισοφάρισε σε 101-101 κι έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Νικς μπήκαν αποφασισμένοι και έτρεξαν σερί 9-0, με το Madison Square Garden να παίρνει… φωτιά. Η ομάδα της Νέας Υόρκης απέχει πλέον τρεις νίκες από την πρώτη της συμμετοχή σε τελικούς NBA μετά το 1999.

Ο Μικάλ Μπρίτζες πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ από 13 σημείωσαν τρεις παίκτες των Νικς, ανάμεσά τους και ο OG Ανουνόμπι, ο οποίος επέστρεψε μετά από απουσία δύο αγώνων λόγω τραυματισμού.

Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 29 πόντους, όμως η ομάδα του κατέρρευσε στο φινάλε. Από το προβάδισμα των 22 πόντων, το Κλίβελαντ δέχθηκε συνολικό επιμέρους σκορ 44-11 μέχρι το τέλος της παράτασης.

Οι Νικς έφτασαν έτσι στην όγδοη συνεχόμενη νίκη τους στα playoffs και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Game 2, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/05).

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές τέταρτης περιόδου στην ιστορία των playoffs τα τελευταία 30 χρόνια, με μοναδική μεγαλύτερη εκείνη των Κλίπερς απέναντι στους Γκρίζλις το 2012 από το -24.

Ο Έβαν Μόμπλεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ για το Κλίβελαντ, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν είχε επίσης 15 πόντους, αλλά με πολύ άστοχη βραδιά πίσω από τα 7,24μ., καθώς μέτρησε μόλις 1/8 τρίποντα και έξι λάθη.

Τα highlights του Νικς - Καβαλίερς

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hongqi, η μάρκα πολυτελείας της κινεζικής ηγεσίας ξεκινά και στην Ιταλία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στη Μουδανιών με ανατροπή οχήματος

10:41ANNOUNCEMENTS

Γιατί κάποια πράγματα λέγονται καλύτερα όταν τα τραγουδάμε - «Παραγγελιές» by Ούζο Ματαρέλλη

10:37ANNOUNCEMENTS

Europa League: Σούπερ προσφορά* για τον τελικό από το Pamestoixima.gr

10:31WHAT THE FACT

Ανατροπή στην ιστορία της Ιαπωνίας: Νέα ανάλυση DNA αποκαλύπτει «κρυφό» πρόγονο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

10:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χανιά: Συνταξιούχος του ΙΚΑ «κούρεψε» το χρέος του κατά 78% – Πώς έσωσε το σπίτι του

10:28WHAT THE FACT

Αρμενία: Κατασκευάζεται άγαλμα του Ιησού που θα φτάνει τα 77 μέτρα

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Το viral βίντεο της Μελόνι με τον Μόντι και τις... καραμέλες - Το λογοπαίγνιο με το «Melody»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Suryastra: Το πρώτο εγχώριο σύστημα εκτόξευσης πυραύλων πολλαπλών διαμετρημάτων της Ινδίας

10:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο πρόγραμμα πήρε τα «κλειδιά» της βραδινής ζώνης

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Το βίντεο για την Ημέρα Ανθρώπινου Δυναμικού με στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα-Ρωσία: Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν τονίζουν τον «ακλόνητο» χαρακτήρα της διμερούς σχέσης που αντέχει στις κρίσεις

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει FINAL 4: Να αναδείξουμε τη φιλοξενία της Αθήνας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκοι μπήκαν σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν δύο σκυλιά

09:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το σχέδιο μετατόπισης της εξουσίας του Ιράν απέτυχε την πρώτη ημέρα του πολέμου

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Χρεωμένος πατέρας πουλάει τις 7χρονος κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομία, Τουρκία, ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία καυτά μέτωπα για την κυβέρνηση που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Τα τρία σενάρια για την μυρωδιά στα νότια προάστια - Η περσινή ίδια περίπτωση δείχνει το δρόμο

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεόφιλος Σεχίδης: O serial killer της Θάσου που άκουγε Τσαϊκόφσκι και τεμάχιζε την οικογένειά του

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που χρέωσε 45 ευρώ για διαδρομή από Μοναστηράκι στον Πειραιά

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

06:44ΥΓΕΙΑ

Αυτή η τροφή βρίσκεται στη διατροφή του 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με ογκολόγο

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

GoPro, φιάλες και ρεύματα: Η αλήθεια για το θάνατο των Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: Τι θέλει να προλάβει η Άγκυρα - Η σημασία του Οικοπέδου 4

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκοι μπήκαν σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν δύο σκυλιά

08:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Κάρεϊ Σκάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ