Ηράκλειο: Εξαπάτησαν 92χρονη και της πήραν κοσμήματα, χρήματα και σπάνια νομίσματα

«Μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξαν μέχρι και συλλογή παλαιών νομισμάτων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Στο Ηράκλειο, απατεώνες παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησαν 92χρονη γυναίκα, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και συλλογή παλαιών νομισμάτων.
  • Οι δράστες έπεισαν την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει πολύτιμα αντικείμενα σε σακούλα, υποστηρίζοντας πως θα προκαλούσαν προβλήματα στο σπίτι κατά τη διάρκεια εργασιών.
  • Η γυναίκα τοποθέτησε στη σακούλα 200 ευρώ, κοσμήματα και τη συλλογή νομισμάτων, τα οποία πήρε στη συνέχεια μέλος της σπείρας.
  • Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία Ηρακλείου, που διερευνά για τον εντοπισμό των δραστών.
  • Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες, ειδικά τους ηλικιωμένους, να είναι προσεκτικοί με άγνωστα άτομα που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι οργανισμών.
Θύμα επιτήδειων που παρίσταναν τους υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ έπεσε μία ηλικωμένη γυναίκα στο Ηράκλειο, αποσπώντας χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Οι απατεώνες αυτή τη φορά, δεν αρκέστηκαν μόνο σε χρήματα και κοσμήματα, αλλά άρπαξαν ακόμη και συλλογή παλαιών νομισμάτων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι απατεώνες έπεισαν την 92χρονη γυναίκα ότι έπρεπε να συγκεντρώσει σε μία σακούλα χρήματα, κοσμήματα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, υποστηρίζοντας πως δήθεν θα προκαλούσαν πρόβλημα στο σπίτι κατά τη διάρκεια εργασιών.

Η άτυχη γυναίκα, χωρίς να υποψιαστεί το παραμικρό, τοποθέτησε μέσα στη σακούλα κοσμήματα αδιευκρίνιστης αξίας, το ποσό των 200 ευρώ, αλλά και μία συλλογή από παλαιά νομίσματα, η αξία της οποίας δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Λίγο αργότερα, ένας άνδρας που φέρεται να ήταν μέλος της σπείρας πέρασε από το σπίτι της ηλικιωμένης και αφού παρέλαβε τη σακούλα, εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ επαναλαμβάνουν την έκκληση προς τους πολίτες - και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους - να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε άγνωστα άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι οργανισμών ή υπηρεσιών.

