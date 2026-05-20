Ολυμπιακός: Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι - Θλίψη για τον πρώτο ξένο παίκτη των «ερυθρόλευκων»

Βαρύ πένθος επικρατεί στον χώρο του μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Κάρεϊ Σκάρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών.

Ο Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας είχε συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό, καθώς αποτέλεσε τον πρώτο ξένο αθλητή που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μπάσκετ των «ερυθρόλευκων».

Ο Σκάρι αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1988-89, πραγματοποιώντας τότε την πρώτη του παρουσία στην Ευρώπη, μετά το πέρασμά του από το NBA και τις ομάδες των Γιούτα Τζαζ και Νιου Γιορκ Νικς.

Με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις, έχοντας σε 19 συμμετοχές μέσο όρο 21,1 πόντους και 9,8 ριμπάουντ ανά αγώνα. Συνολικά σημείωσε 400 πόντους, με 143/245 δίποντα, 16/43 τρίποντα και 66/96 βολές, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο.

Μετά την παρουσία του στην Ελλάδα, ο Κάρεϊ Σκάρι συνέχισε την καριέρα του αγωνιζόμενος σε ομάδες της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Χιλής.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανάρτησή της στα social media, ανέφερε: «Ο Ολυμπιακός ΠΓΣ εκφράζει τον βαθύ του θρήνο για την απώλεια του Carey Scurry, ενός αθλητή που άφησε το στίγμα του στο άθλημα. Οι ειλικρινείς συλλυπητήριες εκφράσεις μας στην οικογένειά του και στους οικείους του».