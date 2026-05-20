Τηλεθέαση: Ποιο πρόγραμμα πήρε τα «κλειδιά» της βραδινής ζώνης

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για τη βραδινή ζώνη της Τρίτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Η κωμωδία του ALPHA «Μπαμπά σ’αγαπώ» σημείωσε 17,3% στο σύνολο και 16,3% στο δυναμικό κοινό στην βραδινή ζώνη της Τρίτης.
  • Το σίριαλ «Άγιος Έρωτας» κατέγραψε 17,4% στο σύνολο και 12,9% στο κοινό 18
  • 54.
  • Το «MasterChef» στο STAR είχε 13% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό, ξεχωρίζοντας στην τηλεθέαση.
  • Τα περισσότερα προγράμματα, εκτός από το «Μπαμπά σ’αγαπώ» και το «MasterChef», θα ολοκληρωθούν στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.
  • Σειρές όπως το «Grand Hotel» και η «Γη της ελιάς» παρουσίασαν τηλεθέαση γύρω στο 14% και 16,6% αντίστοιχα στην βραδινή ζώνη.
Μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν οδεύει προς το τέλος της και οι νικητές στη βραδινή ζώνη χαμογελούν, που ολοκληρώνουν μία δύσκολη και ανταγωνιστική χρονιά. Το βράδυ της Τρίτης, το κοινό απέδειξε ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένα προγράμματα που θα αποχαιρετήσουν σε λίγες εβδομάδες με θετικό πρόσημο.

Χαρακτηριστικά, η τρυφερή κωμωδία του ALPHA «Μπαμπά σ’αγαπώ» έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης καταγράφοντας 17,3% στο σύνολο και 16,3% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, σημείωσε 17,4% στο σύνολο και 12,9% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Porto Leone», που ξεκίνησε στις 23.30, βρέθηκε στο 17,6% του συνόλου και στο 12,4% των τηλεθεατών 18-54.

Ενδιαφέρον συνεχίζουν να έχουν τα νούμερα του «MasterChef», στο STAR, που χθες έκανε 13% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 14,1% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;», που ακολούθησε, έκανε 5,4% και 5,5% αντίστοιχα.

Στο MEGA, η κωμική σειρά «Έχω παιδιά» βρέθηκε στο 9,1% του συνόλου και στο 8,6% του δυναμικού κοινού. Η παραγωγή μυθοπλασίας «Μια νύχτα μόνο» κράτησε παρέα στο 13,7% του συνόλου και στο 9% του δυναμικού κοινού. «Η Γη της ελιάς», που ολοκλήρωσε τη βραδιά στο Μεγάλο κανάλι, κατέγραψε 16,6% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με μοναδικές εξαιρέσεις το σίριαλ «Μπαμπά σ’αγαπώ» και το «MasterChef», όλα τα υπόλοιπα προγράμματα θα ολοκληρώσουν οριστικά την πορεία τους στο τέλος της χρονιάς.

