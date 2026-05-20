Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει FINAL 4: Να αναδείξουμε τη φιλοξενία της Αθήνας

Συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, είχε το πρωί της Τετάρτης 20 Μαϊου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει του Final Four της Euroleague που ξεκινάει την Παρασκευή στην Αθήνα και διοργανώνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού στο «TELEKOM CENTER».

O πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο X έκανε λόγο για «ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες».

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.