Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

Ποιες κατηγορίες οχημάτων και οδηγών δεν πληρώνουν κόμιστρο στα διόδια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η διέλευση από διόδια είναι δωρεάν για μόνιμους κατοίκους συγκεκριμένων δήμων, ανέργους με όχημα στο όνομά τους, άτομα με αναπηρία και οχήματα άμεσης ανάγκης ή κρατικών υπηρεσιών.
  • Τα οχήματα άμεσης ανάγκης όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά απαλλάσσονται από τα διόδια για κάθε είδους αποστολή.
  • Η αίτηση για απαλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά και απαιτεί υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών όπως ταυτότητα, εκκαθαριστικό, άδεια κυκλοφορίας και κάρτα ανεργίας ή δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ.
  • Η απαλλαγή ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο όχημα και στα διόδια όπου προβλέπεται, ενώ η αναγνώριση γίνεται ηλεκτρονικά ή με επίδειξη δικαιολογητικών σε χειροκίνητα γκισέ.
  • Κρατικά και διπλωματικά οχήματα με ειδικές πινακίδες εξαιρούνται επίσης από την πληρωμή των διοδίων βάσει διεθνών συμβάσεων.
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Η χρήση του ελληνικού αυτοκινητοδρόμου συνεπάγεται την υποχρεωτική καταβολή διοδίων τελών, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο και εφαρμόζονται από τις εταιρείες διαχείρισης.

Οι εν λόγω ελαφρύνσεις αφορούν κατά κύριο λόγο ευπαθείς ομάδες, κρατικές υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και ειδικές συνθήκες. Λόγω της ανόδου των τιμών, ένας σημαντικός αριθμός οδηγών έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από την πληρωμή, εφόσον πληροί τα κριτήρια και ολοκληρώσει την ψηφιακή διαδικασία αίτησης.

Οι δικαιούχοι δωρεάν διοδίων

  • Μόνιμοι κάτοικοι συγκεκριμένων Δήμων που γειτνιάζουν με σταθμούς διοδίων (κυρίως σε Εγνατία Οδό και κάθετους άξονες). Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και, όταν εγκριθεί, το όχημα περνά χωρίς χρέωση στα τοπικά διόδια.
  • Άνεργοι οδηγοί, εφόσον το όχημα είναι στο όνομά τους και το οδηγούν οι ίδιοι, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
  • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή οχήματα που τα εξυπηρετούν, με Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ (ή ειδική ταυτότητα αναπήρου πολέμου, όπου προβλέπεται). Σε πολλούς αυτοκινητόδρομους εκδίδεται ειδική ηλεκτρονική κάρτα/καταχώριση για ατελή διέλευση.

Οχήματα Άμεσης Ανάγκης και δημόσιων υπηρεσιών

Τα οχήματα που ανήκουν σε φορείς άμεσης επέμβασης και έκτακτης ανάγκης δεν πληρώνουν διόδια, καθώς η αποστολή τους είναι ζωτικής σημασίας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

  • Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
  • Πυροσβεστικά οχήματα
  • Αστυνομικά περιπολικά
  • Οχήματα Πολιτικής Προστασίας
  • Οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων

Η απαλλαγή ισχύει για κάθε τύπο αποστολής, είτε πρόκειται για περιστατικά έκτακτης ανάγκης είτε για μετακινήσεις υπηρεσιακής φύσης. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οχήματα οδικής βοήθειας εντάσσονται στις εξαιρέσεις, αρκεί να φέρουν τα διακριτικά τους και να βρίσκονται σε αποστολή.

Οχήματα κρατικών και διπλωματικών αρχών

Εξαιρούνται επίσης τα κρατικά οχήματα με ειδικές πινακίδες (π.χ. Υπουργείων, Βουλής, Εθνικής Άμυνας) καθώς και διπλωματικά οχήματα που φέρουν τις αντίστοιχες πινακίδες (CD – Corps Diplomatique).

Οι εξαιρέσεις αυτές βασίζονται σε διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς που αναγνωρίζονται από το κράτος και τις διαχειρίστριες εταιρείες.

Τα δικαιολογητικά (σε PDF/JPG)

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας (για απόδειξη μόνιμης κατοικίας).
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (στο οποίο θα «δεθεί» η απαλλαγή).
  • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (μόνο για την κατηγορία ανέργων).
  • Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ (για την κατηγορία ΑμεΑ). Σε ορισμένους δρόμους γίνεται και έκδοση/ενεργοποίηση ηλεκτρονικής κάρτας ΑμεΑ.

Η μεταφόρτωση αρχείων είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση.

Διαδικασία αίτησης — βήμα προς βήμα

Επίλεξε την κατηγορία σου: Μόνιμος κάτοικος / Άνεργος / ΑμεΑ.

Μπες στην αρμόδια πλατφόρμα:

  • Για μόνιμους κατοίκους (Εγνατία & κάθετοι άξονες) στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΔΕ) ή μέσω gov.gr.
  • Για ΑμεΑ, έλεγξε τη σελίδα του οδικού άξονα (π.χ. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου) για ηλεκτρονική κάρτα ΑμεΑ/καταχώριση.
  • Για ανέργους, όπου προβλέπεται, η διέλευση γίνεται με επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή/και με αντίστοιχη ηλεκτρονική καταχώριση, ανά οδό.

Φτιάξε τον φάκελο των αρχείων (PDF/JPG): ταυτότητα, εκκαθαριστικό, άδεια κυκλοφορίας, κάρτα ανεργίας/Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ (ανά περίπτωση).

Υπέβαλε την αίτηση με τα στοιχεία σου και το Αρ. Κυκλοφορίας του οχήματος. Κατέβασε/φύλαξε την απόδειξη υποβολής.

Περίμενε την έγκριση. Μετά την έγκριση, η απαλλαγή «δένει» στην πινακίδα ή/και εκδίδεται κάρτα (όπου απαιτείται). Σε χειροκίνητους θαλάμους μπορεί να ζητηθεί επίδειξη κάρτας ανεργίας/Δελτίου ΑμεΑ.

Τι ισχύει κατά τη διέλευση

  • Η απαλλαγή ισχύει μόνο για το όχημα που δηλώθηκε.
  • Σε πολλούς δρόμους, η αναγνώριση γίνεται αυτόματα μέσω πινακίδας· σε χειροκίνητα γκισέ ενδέχεται να γίνει έλεγχος δικαιολογητικών.
  • Η απαλλαγή αφορά το διόδιο τέλος του σταθμού όπου προβλέπεται — δεν μεταφέρεται σε άλλους δρόμους αν δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση.

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