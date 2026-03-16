ΑΕΚ: Το μήνυμα του Γκρεγκ Μπράουν μετά την επέκταση της συνεργασίας με την «Ένωση»

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την Κυριακή (15/03) την επέκταση του συμβολαίου του Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον Δικέφαλο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Αμερικανός ψηλός κατάφερε να πείσει τον Ντράγκαν Σάκοτα για την αξία του, μέσα σε μόλις 47 ημέρες παρουσίας στην ομάδα. Στην GBL έχει 11.5 πόντους και 7.1 ριμπάουντ, ενώ στο Basketball Champions League μετράει 7.5 πόντους και 5.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τη Δευτέρα (16/03), ο Μπράουν παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις, μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου. Αναλυτικά όσα είπε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ: «Ήταν μία όμορφη εξέλιξη η υπογραφή του νέου μου συμβολαίου. Ευχαριστώ τον προπονητή μου και το επιτελείο του, αλλά και τον Οργανισμό, που με θέλουν εδώ. Ευχαριστώ τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Χαίρομαι, που μένω στην ΑΕΚ, και ανυπομονώ για τη συνέχεια, αλλά και για τίτλους. Μόνο ΑΕΚ!».

