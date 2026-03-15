Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ 103-78: «Καθάρισε» ο άστοχος Ναν για τους «πράσινους»

Και τώρα ο... τελικός με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να προβληματίσε στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους, κόντρα στην ΑΕΚ, με την απόδοσή του και τον κόσμο του αλλά και τον προπονητή του, στη συνέχεια όμως επέβαλλε πλήρως τον ρυθμό του, έκανε το παιχνίδι του και πήρε την νίκη (103-78) χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεοδμένα της αναμέτρησης, που τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, έχοντας όμως 3/12 τρίποντα. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος έκανε τη διαφορά μέσα στις δύο ρακέτες, με τον Εργκίν Αταμάν να... παρκάρει στον πάγκο σε όλο το δεύτερο μέρος τον Ρισόν Χολμς, για τον οποίο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του στις δηλώσεις του ημιχρόνου.

Νωθρό το ξεκίνημα των παικτών του Παναθηναϊκού στο ματς, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να βλέπει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να ξεκινάει ιδανικά. Ο Γκρέι με πολύ ωραία προσωπική φάση έκανε το 12-4 στο δίλεπτο, με τον Λεκάβιτσιους να “διαβάζει” σωστά και τον Χαραλαμπόπουλο να κάνει το 5-0, κάτι λιγότερο από 4 λεπτά μετά το τζάμπολ του αγώνα. Εκεί, για τον Παναθηναϊκό, “χτύπησε” ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο οποίος με 6 συνεχόμενος πόντους έκανε το 11-9, με τον Φίζελ να απαντάει με γκολ-φάουλ και να κάνει το 11-12, με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Τολιόπουλος και Λεκάβιτσιους συνέχιζαν να παίρνουν πρωτοβουλίες για τις ομάδες τους και να “οδηγούν” Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με τους γηπεδούχους να έχουν ξεκάθαρα αμυντικά κενά στη ρακέτα τους. Γκρέι και Λεκάβιτσιους έμπαιναν όποτε ήθελαν στην ρακέτα του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν δύο λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, με το σκορ στο 18-20, να αλλάζει όλη την πεντάδα του. Βέβαια η απόφαση αυτή δεν τον δικαίωσε μιας και στο επόμενο δίλεπτο ακολούθησε ένα μίνι… καταιγισμός της ΑΕΚ, η οποία “έτρεξε” σερί 0-11 και προηγήθηκε στο τέλος του δεκαλέπτου με 18-31, με τον Μπάρτλεϊ να σκοράρει 8 συνεχόμενους πόντους και η περίοδος να “κλείνει” με τρίποντο του Φλιώνη.

Φοβερή η ΑΕΚ και στο +17, 25-42, “παγώνοντας” το ΟΑΚΑ

Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να τα… έχωσε για τα καλά στους παίκτες του αλλά στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η ΑΕΚ ήταν εκείνη που ήταν ακόμα καλύτερη. Με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και εξαιρετική ευστοχία από μακριά οι “κιτρινόμαυροι” έκαναν επιμέρους σκορ, στο δίλπετο, 3-9 (τρία τρίποντα από Νάναλι, Γκρέι και Πετσάρσκι) και προηγήθηκε με 17 πόντους, 23-40. Η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο, μιας και ο Παναθηναϊκός πήγαινε από.. λάθος σε λάθος, αλλά λίγο αργότερα ήρθε η αντίδραση. Οι “πράσινοι” αποφάσισαν να παίξουν άμυνα και μέσα από αυτή βρήκαν και εύκολους πόντους στην επίθεση. Ο Ναν συνδέθηκε με το καλάθι της ΑΕΚ, ο Όσμαν το ίδιο και με άμεσο σερί 9-0, το 25-42 έγινε 34-42 και ο Ντράγκαν Σάκοτα πήρε άμεσα τάιμ άουτ, 5:30 πριν το τέλος του πρώτου μέρους.

Ο Ναν πήρε… φωτιά και με 19 πόντους ¨οδήγησε” σε επιμέρους 37-21

Ο τεχνικός της ΑΕΚ δε μπορούσε να κάνει τίποτα μιας και ο Παναθηναϊκός και ο Ναν αποφάσισαν να παίξουν μπάσκετ. Με πολύ καλές αποφάσεις στην άμυνα οι “πράσινοι” πήγαιναν στην επίθεση με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με τον Ναν να έχει πάρει… φωτιά. 1:38 πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού είχε φτάσει τους 19 πόντους, όλους στην δεύτερη περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 53-50 και να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 55-52.

Στο +12 οι “πράσινοι” χωρίς προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπήκε πιο χαλαρά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν έδωσε το δικαίωμα στην ΑΕΚ να αντιδράσει. Οι “πράσινοι” συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα με τον Εργκίν Αταμάν να έχει πάρα πολλά παράπονα από συγκεκριμένους παίκτες και να μην το κρύβει και για τον λόγο αυτό ο Ρισόν Χολμς ήταν στον πάγκο, με τον Κένεθ Φαρίντ να είναι στο παρκέ. Ο Αμερικανός μάλιστα τελείωνε τις φάσεις σωστά και κρατούσε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ, με τον Γκραντ να πετυχαίνει σουτ τριών πόντων και εν συνεχεία ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 3/3 βολές να κάνει το 70-55, 4:55 πριν το τέλος της περιόδου. Και στο δεύτερο μισό της περιόδου ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα για να διατηρήσει την υπέρ του διαφορά με τον Εργκίν Αταμάν να μπορεί πιο άνετα να προχωρά στο απαιτούμενο rotation.

Και «100άρα» για τον Παναθηναϊκό

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δε θα μπορούσε να αλλάξει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο, η ΑΕΚ προσπαθούσε να ρίξει τη διαφορά αλλά από τη μία ο Φαρίντ έκανε καταπληκτική δουλειά στις ρακέτες και την ίδια στιγμή ο Ναν μπορεί να ήταν άστοχος από το τρίποντο (3/11 με 0/6 συνεχόμενα), αλλά συνέχιζε να φορτώνει το καλάθι της αε. Στο 34’ το σκορ ήταν 86-69, με γκολ-φάουλ του Αμερικάνου ο οποίος είχε φτάσει τους 26 πόντους. Ο Ναν πέρασε εκτός και πήρε τη σκυτάλη από τα χέρια του ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος με δύο συνεχόμενα τρίποντα… έσπασε το φράγμα των 100 πόντων, ενώ με τον 8ο συνεχόμενο πόντο του έκανε το 103-76 στο τελευταίο λεπτό.

Τα Δεκάλεπτα: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78

