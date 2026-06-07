Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση

Τέσσερα στα δέκα κινητά τηλέφωνα που πωλούνταν κάποτε παγκοσμίως ήταν Nokia.

Το Nokia 1100, που κυκλοφόρησε το 2003, πούλησε 250 εκατομμύρια κομμάτια, περισσότερα από οποιοδήποτε iPhone ή Galaxy, ενώ το περίφημο Nokia 3310 έφτασε στα χέρια 126 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr