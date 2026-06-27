Οι χώρες όπου ακόμα και τα ισχυρότερα διαβατήρια είναι αδύναμα

Η γεωπολιτική πραγματικότητα αποδυναμώνει την ισχύ των διαβατηρίων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι χώρες όπου ακόμα και τα ισχυρότερα διαβατήρια είναι αδύναμα
ΚΟΣΜΟΣ
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Το πόσο ισχυρό είναι ένα διαβατήριο εξαρτάται από το σε πόσους προορισμούς μπορεί να εισέλθει ο κάτοχός του χωρίς βίζα.

Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και πολλά ευρωπαϊκά έθνη μπορούν να ταξιδέψουν σε περισσότερους από 190 προορισμούς με λίγη γραφειοκρατία, σύμφωνα με το Henley Passport Index και στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA).

Αλλά ακόμη και τα πιο ισχυρά διαβατήρια έχουν τα όριά τους και οι λόγοι είναι πιο περίπλοκοι όπως πόλεμος, διπλωματική απομόνωση κλπ.

Βόρεια Κορέα

Μία από τις πιο δύσκολες χώρες του πλανήτη να επισκεφθεί κάποιος. Η είσοδος ρυθμίζεται αυστηρά και οι τουρίστες δεν μπορούν απλώς να κάνουν κράτηση πτήσεων και να φτάσουν στα σύνορα. Οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες πρέπει να ταξιδέψουν μέσω εξουσιοδοτημένων τουριστικών πρακτόρων, να λάβουν προηγούμενη έγκριση από τις αρχές της Βόρειας Κορέας και να ακολουθήσουν αυστηρά δρομολόγια μόλις εισέλθουν στη χώρα.

Από την πανδημία COVID-19, η Βόρεια Κορέα έχει επιβάλει παρατεταμένο κλείσιμο των συνόρων και άνοιξε ξανά σταδιακά σε περιορισμένες κατηγορίες επισκεπτών, με τον τουρισμό να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένος.

Αφγανιστάν

Εκδίδει τεχνικά βίζες μέσω ορισμένων διπλωματικών αποστολών του στο εξωτερικό. Αλλά η απόκτηση τους μπορεί να είναι απρόβλεπτη και πολλές πρεσβείες δεν λειτουργούν πλέον κανονικά μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

Ακόμη και αν χορηγηθεί βίζα, οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, συμβουλεύουν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια για λόγους ασφαλείας.

Συρία

Δεν εφάρμοσε ποτέ ένα ευρύ καθεστώς χωρίς βίζα για ξένους επισκέπτες. Οι ταξιδιώτες από τις περισσότερες χώρες πρέπει να λάβουν βίζα πριν από την άφιξή τους και σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται άδεια ασφαλείας ή πρόσθετες εγκρίσεις. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οι κατεστραμμένες υποδομές και οι περιορισμένες διεθνείς πτήσεις περιπλέκουν περαιτέρω την είσοδο.

Υεμένη

Όπως το Αφγανιστάν, η Υεμένη δείχνει ότι η κατοχή ενός ισχυρού διαβατηρίου δεν εγγυάται πρακτική πρόσβαση.

Ενώ οι βίζες μπορεί να είναι διαθέσιμες υπό ορισμένες συνθήκες, χρόνια συγκρούσεων έχουν αφήσει την εμπορική αεροπορία σοβαρά διαταραγμένη. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια, οι περιορισμένες διπλωματικές υπηρεσίες και οι ασταθείς συνθήκες σημαίνουν ότι ακόμη και οι ταξιδιώτες με έγκυρα έγγραφα μπορεί να θεωρήσουν αδύνατη ή μη ασφαλή την είσοδο.

Γιατί δεν αρκούν τα ισχυρά διαβατήρια;

Οι κατατάξεις διαβατηρίων μετρούν την πρόσβαση χωρίς βίζα, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τις γεωπολιτικές πραγματικότητες.

Μια χώρα μπορεί τεχνικά να εκδίδει βίζες ενώ ταυτόχρονα βιώνει ένοπλες συγκρούσεις, περιορίζοντας τις εμπορικές πτήσεις. Άλλοι διατηρούν αυστηρούς ελέγχους μετανάστευσης ανεξάρτητα από την εθνικότητα του ταξιδιώτη.

Οι διπλωματικές σχέσεις έχουν επίσης σημασία. Ορισμένες χώρες επεξεργάζονται τις αιτήσεις πιο γρήγορα για πολίτες φιλικών κρατών, ενώ άλλες επιβάλλουν πρόσθετο έλεγχο με βάση πολιτικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

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