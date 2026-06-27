Φον Ντερ Λάιεν: Καθοριστικό βήμα για αποκλιμάκωση η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου

Snapshot Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία Ισραήλ

Λιβάνου ως καθοριστικό βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε την ανάγκη για αφοπλισμό μη κρατικών ομάδων και διαφύλαξη της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ απέρριψε τη συμφωνία ως «μεγάλο λάθος» και «άκυρη», κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου για εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο εναντίον φερόμενων μαχητών, παρά τη συμφωνία

πλαίσιο.

Η ισραηλινή επίθεση στοχεύει φερόμενους τρομοκράτες που θεωρούνται απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ τα αποτελέσματα της επιδρομής αξιολογούνται. Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λίβανουστην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα «καθοριστικό» βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται», υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

»Τα επόμενα βασικά βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου», τόνισε διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει αυτή την πορεία προς μια «βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα».

Αρχηγός Χεζμπολάχ: «Μεγάλο λάθος» η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου

O αρχηγός της Χεζμπολάχ χαρακτήρισε σήμερα «μεγάλο λάθος» τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες από τον Λίβανο και το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, εκτιμώντας πως είναι «άκυρη».

«Η συμφωνία πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει μια εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε ένα δελτίο Τύπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι «νομιμοποιεί» με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας.

«Αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι οι όροι του πρωτοκόλλου συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης, αναφερόμενος στο κείμενο που υπογράφηκε τη 17η Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. ΑΡ

Ισραηλινός στρατός: Πραγματοποίησε πλήγμα στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε σήμερα μια αεροπορική επιδρομή εναντίον φερόμενων μαχητών στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, την πρώτη αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Μια εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP πως το πλήγμα στόχευε «φερόμενους τρομοκράτες που αντιπροσωπεύουν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες».

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αξιολογούνται», συμπλήρωσε ο ισραηλινός στρατός.