Το ρόβερ της NASA εντοπίζει πιθανά ίχνη αρχαίας μικροβιακής ζωής στον Άρη

Τα οχήματα εξερεύνησης του Άρη της NASA δεν είναι εξοπλισμένα για να προσδιορίσουν με βεβαιότητα αν ο σύνθετος άνθρακας προήλθε από αρχαία μικρόβια του Άρη ή από μια πιο συνηθισμένη διαδικασία

Δέσποινα Σοφιανίδου

Το ρόβερ της NASA εντοπίζει πιθανά ίχνη αρχαίας μικροβιακής ζωής στον Άρη

Αρχείου 

NASA
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  • Το ροβέρ Perseverance της NASA εντόε μόρια οργανικού άνθρακα σε αργιλώδη πετρώματα στην κοίτη ποταμού του Άρη που υπήρχε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.
  • Ο μακρομοριακός άνθρακας που ανιχνεύθηκε μπορεί να προέρχεται είτε από αρχαία μικροβιακή ζωή είτε από γεωλογικές διεργασίες.
  • Η ανίχνευση οργανικών ουσιών σε πετρώματα βρίσκεται σε αποστάσεις άνω των 2.000 μιλίων στον Άρη, υποδηλώνοντας ευρεία παρουσία κατοικησιμότητας και οργανικών υλικών.
  • Τα ροβέρ της NASA δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα την προέλευση του άνθρακα, και η επιστροφή δειγμάτων στη Γη για περαιτέρω ανάλυση έχει αναβληθεί μέχρι τη δεκαετία του 2030.
  • Η Κίνα σχεδιάζει να φέρει δείγματα από τον Άρη το 2031, συμβάλλοντας στην έρευνα για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.
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Μία σημαντική ανακάλυψη έκανε το ροβέρ Perseverance της NASA εντοπίζοντας μόρια οργανικού άνθρακα σε πετρώματα της κοίτης ποταμού που μετέφερε νερό πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το όργανο «Sherloc» του ρομπότ εντόπισαν οργανικό άνθρακα σε αργιλώδεις πετρώματα καθώς προχωρούσε κατά μήκος της «Neretva Vallis», ενός ξεραμένου ποταμού που μετέφερε νερό στον κρατήρα «Jezero» του πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Η μορφή του άνθρακα που ανιχνεύθηκε, γνωστή ως μακρομοριακός άνθρακας ή MMC, μπορεί να προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Γεωλογικές διεργασίες μπορούν επίσης να παράγουν το υλικό αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι η ανίχνευσή του δεν ισοδυναμεί με απόδειξη παλαιότερης ζωής στον Άρη.

Η Δρ Άσλεϊ Μέρφι από το Ινστιτούτο Πλανητικής Επιστήμης της Αριζόνα δήλωσε ότι ο MMC μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και τύπους πετρωμάτων. «Μπορεί να προέρχεται από βιολογικές πηγές, όπως απολιθωμένη οργανική ύλη που βρίσκεται σε μικροβιακά στρώματα και άνθρακα», είπε, αλλά θα μπορούσε επίσης να σχηματιστεί από αντιδράσεις μεταξύ πετρωμάτων και νερού ή να μεταφερθεί από μετεωρίτες που προσέκρουσαν στον πλανήτη.

Στη μελέτη, η Μέρφι και οι συνεργάτες της περιγράφουν πώς ανίχνευσαν σύνθετο άνθρακα αφού έστρεψαν το υπεριώδες λέιζερ «Sherloc» του Perseverance προς τα αινιγματικά πετρώματα και μέτρησαν το φως που ανακλάται.

Οι αναλύσεις σε ένα πετρώμα, τον αργιλοπυριτικό σχηματισμό Cheyava Falls, αποκάλυψαν μακρομοριακό άνθρακα στην επιφάνειά του, υποδηλώνοντας ότι είχε εκτεθεί πρόσφατα στο περιβάλλον του Άρη ή ότι ήταν ανθεκτικό στην ακτινοβολία και τη χημική οξείδωση που συνήθως καταστρέφουν τις οργανικές ουσίες στο σκονισμένο τοπίο.

Η ανακάλυψη σημαίνει ότι τα ροβέρ της NASA έχουν πλέον εντοπίσει αργιλίτες που περιέχουν οργανικές ουσίες σε απόσταση άνω των 2.000 μιλίων μεταξύ τους στον Άρη.

Οι άλλες ανακαλύψεις αναφέρθηκαν από το ροβέρ «Curiosity», το οποίο εξερευνά τον κρατήρα «Gale» του πλανήτη. Αυτό «υποδηλώνει ότι η κατοικησιμότητα του Άρη, καθώς και η παρουσία οργανικών ουσιών, ενδέχεται να ήταν ευρέως διαδεδομένες σε ολόκληρο τον πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια», γράφουν οι συγγραφείς στο περιοδικό «Science Advances».

Τα οχήματα εξερεύνησης του Άρη της NASA δεν είναι εξοπλισμένα για να προσδιορίσουν με βεβαιότητα αν ο σύνθετος άνθρακας προήλθε από αρχαία μικρόβια του Άρη ή από μια πιο συνηθισμένη διαδικασία, αλλά οι απαντήσεις θα μπορούσαν να βρεθούν σε εργαστήρια της Γης.

Η NASA είχε σκοπό να φέρει πίσω δείγματα πετρωμάτων από τον Άρη για τέτοιες δοκιμές, αλλά η αποστολή ουσιαστικά ακυρώθηκε τον Ιανουάριο. Τώρα σχεδιάζεται μια αναθεωρημένη αποστολή για τη δεκαετία του 2030. Η Κίνα στοχεύει να επιστρέψει τα δικά της δείγματα από τον Άρη το 2031.

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