Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει τα πάντα – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

Snapshot Η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι οι μαχαιριές στο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν μεταθανάτιες.

Τα ευρήματα ανατρέπουν την ομολογία του 43χρονου δράστη σχετικά με τον τρόπο της δολοφονίας.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα με κούτσουρο και μετά προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία με χρήση της κάρτας της.

Έδωσε την κάρτα και τον κωδικό πρόσβασης σε έναν αλλοδαπό για ανάληψη χρημάτων, αλλά αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ετοιμάζοντας άρση τραπεζικού απορρήτου και αναζητώντας τα 50.000 ευρώ που φέρεται να είχε κληρονομήσει το θύμα. Snapshot powered by AI

Νέα τροπή στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης φαίνεται να ανατρέπουν πλήρως την εικόνα που είχε δοθεί από την ομολογία του δράστη, του 43χρονου ενοικιαστή. Τα στοιχεία δείχνουν μία διαφορετική αλληλουχία των γεγονότων, φέρνοντας στο «φως» κρίσιμες αντιφάσεις και νέα ερωτήματα για το πώς εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Τα νέα στοιχεία δεν συνάδουν με όσα κατέθεσε ο 43χρονος ενοικιαστής, που δολοφόνησε και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό της Σταυρούλας, για τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη του.

Ο 43χρονος, στην απολογία του, «ξεδίπλωσε» το σχέδιο να «φορτώσει» τη δολοφονία της Σταυρούλας σε άλλο πρόσωπο, προκειμένου να αποφύγει τις κατηγορίες και τη σύλληψη. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αναδεικνύει ότι ο δράστης πρώτα τη χτύπησε με το κούτσουρο και τη σκότωσε και στη συνέχεια τής προκάλεσε δύο επιφανειακές μαχαιριές στο σώμα.

Ο ενοικιαστής κατέθεσε ότι πήρε την κάρτα της γυναίκας και προχώρησε σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, ώστε να δείξει ότι δήθεν έπεσε θύμα ληστείας. Ωστόσο, σκέφτηκε ότι θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν από κάμερες, οπότε και έκανε βόλτες με το όχημά του, για να βρει εναλλακτική λύση.

Με βάση όσα ισχυρίστηκε, προσέγγισε έναν αλλοδαπό και του έδωσε την κάρτα της Σταυρούλας, αλλά και τον κωδικό πρόσβασης, προτρέποντάς τον να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών. Μέχρι στιγμής, φέρεται ο συγκεκριμένος αλλοδαπός να μην προχώρησε σε ανάληψη μετρητών, ακυρώνοντας το σχέδιο του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να ετοιμάζεται για άρση τραπεζικού απορρήτου του θύματος, αναζητώντας ταυτόχρονα και το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ που φέρεται να είχε κληρονομήσει η Σταυρούλα Λεβεντάκη από τον πατέρα της.

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