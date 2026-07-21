Αν Γουίτικαμ : Με 21 χτυπήματα από σφυρί δολοφονήθηκε η πρώην Βρετανίδα πολιτικός

Κάμερα ασφαλείας εντόπισε τον 28χρονο δράστη 

Ελένη Ευστρατίου

Αν Γουίτικαμ : Με 21 χτυπήματα από σφυρί δολοφονήθηκε η πρώην Βρετανίδα πολιτικός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πρώην Βρετανίδα πολιτικός Αν Γουίτικαμ δολοφονήθηκε στις 9 Ιουλίου με 21 χτυπήματα στο κεφάλι από σφυρί, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού της.
  • Ο 28χρονος Τζόσουα Κέρι συνελήφθη ως ύποπτος, αφού εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας και φέρεται να οδήγησε σχεδόν 300 μίλια για να διαπράξει την επίθεση.
  • Ο δράστης έκλεψε το πορτοφόλι της Γουίτικαμ πριν διαφύγει, ενώ οι αρχές διερευνούν πιθανή πολιτική ή τρομοκρατική σύνδεση των κινήτρων του.
  • Η Αν Γουίτικαμ υπηρέτησε ως βουλευτής και ευρωβουλευτής με συντηρητικές απόψεις και είχε συμμετάσχει σε ριάλιτι σόου και τηλεοπτικές παραγωγές.
  • Η πολιτικός βρέθηκε νεκρή από έναν κηπουρό που κλήθηκε να ελέγξει την κατάστασή της, αφού έχασε προγραμματισμένη συνέντευξη.
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Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία της Βρετανίδας πολιτικού Αν Γουίτικαμ δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα ενώπιον του δικαστηρίου, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στις 9 Ιουλίου στο σπίτι της .

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές και τα πορίσματα των ιατροδικαστών, ο δράστης φέρεται να χτύπησε 21 φορές με σφυρί το κεφάλι της 78χρονης πρώην ευρωβουλευτή, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στην κουζίνα της και έτρωγε. Ο δράστης δεν σταμάτησε μέχρι που η γυναίκα να πέσει κάτω στο πάτωμα, ενώ πριν διαφύγει της έκλεψε το πορτοφόλι.

Σημειώνεται ότι έχει συλληφθεί ένας 28χρονος Βρετανός ως ύποπτος για τη δολοφονία, ο οποίος εντοπίστηκε και από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της πολιτικού.

Ποιος είναι ο 28χρονος ύποπτος

Ο 28χρονος Τζόσουα Κέρι είχε προσαχθεί την ίδια μέρα που εντοπίστηκε το πτώμα της Αν Γουίντεκομπ, στο σπίτι του στο Νότιο Γιόρκσαϊρ. Μετά από μία εβδομάδα ανακρίσεων, ο 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην πολιτικού.

Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας, ο ύποπτος φέρεται να οδήγησε σχεδόν 300 μίλια για να πραγματοποιήσει την επίθεση στο σπίτι της Γουίτικαμ στο Ντέβον.«Οι αστυνομικές έρευνες για τα κίνητρα του κατηγορουμένου βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής πολιτικής ή τρομοκρατικής σύνδεσης.», ανέφερε ο επικεφαλής εισαγγελέας του Τμήματος Ειδικού Εγκλήματος και Αντιτρομοκρατίας της CPS.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του συλληφθέντα, περιγράφεται ως ένας πολύ ευγενικός και ήσυχος χαρακτήρας, που σπάνια έβγαινε από το σπίτι του.

Η κάμερα που πρόδωσε τον δράστη

Μια κάμερα στο κουδούνι της πόρτας κατέγραψε το κόκκινο Vauxhall Corsa του υπόπτου να σταματά έξω από το ακίνητο, σύμφωνα με το δικαστήριο. Παράλληλα, μία δεύτερη κάμερα τοποθετημένη στο διάδρομο έδειχνε την 78χρονη πολιτικό να κάθεται και να τρώει μεσημεριανό στην κουζίνα προτού ο κατηγορούμενος μπει από την μπροστινή πόρτα και την ρωτήσει: «Δεν νομίζεις ότι έχεις τραπεζικές κάρτες και ταυτότητα;»

Στη συνέχεια, φέρεται να τη χτύπησε 21 φορές στο κεφάλι με το σφυρί προτού την ρίξει από την καρέκλα της στο πάτωμα.

Η πολιτικός εντοπίστηκε μπρούμυτα στο πάτωμα της κουζίνας την επόμενη μέρα από έναν κηπουρό, ο οποίος είχε κληθεί να ελέγξει την κατάστασή της επειδή έχασε μια συνέντευξη που είχε προγραμματιστεί για το Channel 5.

Ως προσωρινή αιτία θανάτου δόθηκε «τραύμα στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η Ανν Γουίντεκομπ

Η πολιτικός εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής των Συντηρητικών στο Κεντ το 1987. Στη μακρά πολιτική της καριέρα, διετέλεσε ευρωβουλευτής του Κόμματος Brexit και αργότερα εκπρόσωπος του Reform UK.

Αποσύρθηκε από την πολιτική αρχικά στις γενικές εκλογές του 2010, επιστρέφοντας ως υποψήφια με το κόμμα του Brexit στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εννέα χρόνια αργότερα, το 2019.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, έγινε διάσημη και εκτός πολιτικής, αφού πρωταγωνίστησε στα ριάλιτι σόου Strictly Come Dancing και Celebrity Big Brother. Πρωταγωνίστησε επίσης σε αρκετές παραγωγές παντομίμας και στη σειρά του ITV «Ann Widdecombe Versus».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας της, η Γουίτικαμ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της. Είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλικές σχέσεις, ενώ υπερασπίστηκε επίσης την πολιτική να δένονται με χειροπέδες οι έγκυες κρατούμενες την ώρα του τοκετού, ώστε να μην δραπετεύσουν.

Είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό και, μολονότι ήταν ανύπανδρη και δήλωνε ευθέως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις, υπερασπιζόταν τις οικογενειακές αξίες.

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