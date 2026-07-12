Βρετανία: Συνελήφθη 28χρονος για την δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, ο ύποπτος είναι Βρετανός υπήκοος και βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση
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Σύμφωνα με πληροφορίες που φέρνει στην επιφάνεια το Reuters, ένας 28χρονος άνδρας συνελήφθη στο Νότιο Γιορκσάιρ ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης, Αν Γουίντεκομπ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η αστυνομία.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, ο ύποπτος είναι Βρετανός υπήκοος και βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.
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