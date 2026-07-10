Βρετανία: Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι της η 78χρονη πρώην υπουργός Αν Γουίτκαμ - Συνελήφθη ένας 26χρονος

Οι Αρχές έχουν συλλάβει έναν 26χρονο Βρετανό ως ύποπτο ενώ το περιστατικό δεν εξετάζεται ως «τρομοκρατία»

Ελένη Ευστρατίου

Βρετανία: Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι της η 78χρονη πρώην υπουργός Αν Γουίτκαμ - Συνελήφθη ένας 26χρονος

Ann Widdecombe

AP/Kirsty Wigglesworth
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πρώην υπουργός Αν Γουίτκαμ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στις 9 Ιουλίου με σοβαρά τραύματα και η αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως φόνο.
  • Συνελήφθη ένας 26χρονος Βρετανός ως ύποπτος, ενώ το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια.
  • Η Γουίτκαμ υπηρέτησε ως βουλευτής και υφυπουργός στην κυβέρνηση Μέιτζορ, και ήταν υποστηρίκτρια του Brexit και του κόμματος Reform UK.
  • Ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε συλλυπητήρια και κάλεσε σε σεβασμό της αστυνομικής έρευνας, επισημαίνοντας τον σοκαριστικό χαρακτήρα του γεγονότος.
  • Δύο βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
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Νεκρή βρέθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στο σπίτι της η πρώην Βρετανίδα υπουργός Αν Γουίτκαμ σε ηλικία 78 ετών.

Η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για φόνο σχετικά με την υπόθεση και συνέλαβε την Παρασκευή έναν 26χρονο λευκό άνδρα που κρίθηκε ύποπτος για το περιστατικό. Ωστόσο, σε ενημέρωση της αστυνομίας αναφέρθηκε ότι δεν εξετάζεται ως περιστατικό τρομοκρατίας.

«Η έρευνά μας είναι στα αρχικά στάδια, αλλά προχωρά με γρήγορο ρυθμό», ανέφερε η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης στην ανακοίνωσή της.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι βρετανικής καταγωγής.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο σπίτι της Γουίτικαμ στο Ντάρμτουρ το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου και εντόπισε την γυναίκα σε αποσύνθεση, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Εκπρόσωπος του Reform UK

Η Γουίτικαμ ήταν μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και είχε αναλάβει διάφορα υφυπουργεία στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ.

Σύμφωνα με το BBC, η Γουίτικαμ είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία streaming του καναλιού Talk TV την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, όπου μίλησε για το ακροδεξιό κόμμα Reform UK και τον ηγέτη του, τον Νάιτζελ Φάρατζ.

Η ίδια ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit και το 2019 εξελέγη βουλευτής του κόμματος MEP του Φάρατζ. Το 2023 επανεντάχθηκε στο κόμμα, το οποίο στο μεταξύ μετονομάστηκε σε Reform UK και ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου του για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας της, η Γουίτικαμ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της. Είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλικές σχέσεις, ενώ υπερασπίστηκε επίσης την πολιτική να δένονται με χειροπέδες οι έγκυες κρατούμενες την ώρα του τοκετού, ώστε να μην δραπετεύσουν.

Είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό και, μολονότι ήταν ανύπανδρη και δήλωνε ευθέως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις, υπερασπιζόταν τις οικογενειακές αξίες. Αφού αποχώρησε από το κοινοβούλιο, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό χορευτικό σόου «Strictly Come Dancing» το 2010. Παρά το άγαρμπο στυλ της και την κακή κριτική που δεχόταν από τους κριτές, ήταν δημοφιλής στους τηλεθεατές.

Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της και πριν ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις έρευνες γύρω από τη δολοφονία της, πρώην συνάδελφοί της από το Συντηρητικό κόμμα και το Reform UK απέτισαν φόρο τιμής.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι «όλη η χώρα θα συγκλονιστεί από τα τρομερά νέα για τις συνθήκες θανάτου της Αν Γουίντεκομπ». Πρόσθεσε πως, «σήμερα, ενωνόμαστε πέρα ​​από το πολιτικό χάσμα και αποτίω φόρο τιμής στην αφοσίωση της Αν κατά τη διάρκεια των πολλών ετών δημόσιας υπηρεσίας της. Οι σκέψεις μου και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους της Αν».

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η Γουίτικαμ ήταν «μια ηρωική Brexiteer και σπουδαία ομιλήτρια, που μπορούσε να οδηγήσει το ακροατήριο των Τόρις σε τέτοια έκσταση που ήταν δύσκολο να είσαι ο επόμενος ομιλητής στη σκηνή».

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, προέτρεψε τους πολίτες «να αποφεύγουν τις εικασίες και να αφήσουν την αστυνομική έρευνα να προχωρήσει», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Γουίτικαμ.

Δύο εν ενεργεία βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία. Η Εργατική Τζο Κοξ πυροβολήθηκε και μαχαιρώθηκε από έναν νεοναζιστή κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το Brexit, το 2016. Ο συντηρητικός Ντέιβιντ Άμες μαχαιρώθηκε το 2021 από έναν άνδρα που «εμπνεύστηκε» την πράξη του από το Ισλαμικό Κράτος.

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