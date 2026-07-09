Bίασε και δολοφόνησε τη σύζυγό του «στήνοντας» την αυτοκτονία της - Η «ηλεκτροπληξία» της πρώην

Ο 56χρονος σύζυγος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της γυναίκας του, εγείροντας ερωτήματα για το τι συνέβη στην πρώτη σύντροφό του

Δέσποινα Σοφιανίδου

Bίασε και δολοφόνησε τη σύζυγό του «στήνοντας» την αυτοκτονία της - Η «ηλεκτροπληξία» της πρώην
Daily Mail
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 56χρονος Μάικλ Τόμσον καταδικάστηκε για τη δολοφονία της 43χρονης συζύγου του Κίμπερλι, την οποία βίασε και στη συνέχεια σκηνοθέτησε ως αυτοκτονία.
  • Η πρώτη σύντροφος του Τόμσον, Ρόντα Άντερσον, βρέθηκε νεκρή από ηλεκτροπληξία σε αμφιλεγόμενες συνθήκες πριν από 25 χρόνια, με το θάνατό της να αποδίδεται αρχικά σε ατύχημα.
  • Υπάρχουν υποψίες ότι ο Τόμσον ενδέχεται να εμπλέκεται και στον θάνατο της Άντερσον, αλλά δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για νέα δίωξη.
  • Ο Τόμσον φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο της πρώτης γυναίκας για να απειλεί και να εκφοβίζει τη δεύτερη, σύμφωνα με μαρτυρίες στο δικαστήριο.
  • Οι αρχές επανεξέτασαν την υπόθεση της Ρόντα Άντερσον, αλλά δεν βρήκαν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν σε κατηγορίες.
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Δύο γυναίκες που βρέθηκαν με τον ίδιο άνδρα με 25 χρόνια διαφορά, είχαν τραγικό τέλος.

Η πρώτη έπαθε «ηλεκτροπληξία» στο μπάνιο, που αποδόθηκε σε ατύχημα από πτώση στη μπανιέρα ενός ραδιοφώνου, ενώ η δεύτερη δεκαετίες αργότερα «αυτοκτόνησε».

Αποδείχθηκε ότι κάθε άλλο παρά αυτοκτονία ήταν καθώς την Τετάρτη, ο σύζυγος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της, δίνοντας μία νέα διάσταση στο «ατύχημα» της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο ο Μάικλ Τόμσον, 56 ετών, βίασε και δολοφόνησε την 43χρονη Κίμπερλι, τον περασμένο Αύγουστο, αφού είχε παρακολουθήσει βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο και «βασανιζόταν» λόγω της νέας σχέσης της και του αιτήματός της για υπερβολικά υψηλό οικονομικό διακανονισμό στο πλαίσιο της διαδικασίας διαζυγίου τους.

Στη συνέχεια «έστησε μια σκηνή» για να φανεί ότι είχε αυτοκτονήσει τοποθετώντας άδεια μπουκάλια αλκοολούχων ποτών και πακέτα χαπιών δίπλα στο σώμα της στο συζυγικό σπίτι στο Νορθάμπτον της Αγγλία τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Τόμσον έστειλε επίσης μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το τηλέφωνό της ισχυριζόμενη ότι είχε πιει και τοποθέτησε μια φωτογραφία γάμου και ένα μοντάζ φωτογραφιών της αδερφής της, η οποία είχε αυτοκτονήσει, πριν καλέσει την αστυνομία και το παραϊατρικό προσωπικό για να πει ότι την είχε ανακαλύψει να μην ανταποκρίνεται στην κρεβατοκάμαρά της.

Μετά την καταδίκη η Daily Mail επιχειρεί να ρίξει φως στην πρώτη υπόθεση θανάτου, θέτοντας το ερώτημα αν ο Τόμσον παραλίγο να ξεφύγει για φόνο δύο φορές;

Η 29χρονη Ρόντα Άντερσον με τη οποία ο Τόμσον, πρώην θυρωρός και ερασιτέχνης πυγμάχος, είχε δύο παιδιά, αλλά είχαν χωρίσει βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο, με το ραδιοφωνάκι, αναμμένο μέσα στο νερό δίπλα της.

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Ο Μάικλ Τόμσον και η Ρόντα Άντερσον

Σε ρεπορτάζ της Daily Mail όπου καταγράφονται μαρτυρίες κατοίκων η εικόνα της Άντερσον, απέχει πολύ από έναν άνθρωπο που έχει χάσει κάθε ελπίδα για τη ζωή, ώστε να την τερματίσει. Τα παιδιά της με τα οποία ζούσε ήταν ο κόσμος της και λάτρευε τη μουσική, ενώ ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στη γειτονιά της.

Πολλοί γείτονες λένε ότι είχαν υποψίες εκείνη τη στιγμή για το «ατύχημά» της, ενώ οι συνθήκες ήταν επίσης περίεργες, καθώς το μπάνιο «ήταν πολύ στενό για να χωρέσει το είδος του ραδιοφώνου που βρέθηκε στο νερό», ανέφερε ο ταχυδρόμος που έσπασε την πόρτα και τη βρήκε νεκρή, όταν οι αδερφές της βρέθηκαν έξω από το σπίτι αναζητώντας την.

Μια έρευνα για τον θάνατο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2000. Η ιατροδικαστής του Νορθάμπτον, Άνι Πέμπερ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Άντερσον «έφερε ένα ηλεκτρικό ραδιόφωνο στην περιοχή του λουτρού, το οποίο ήταν εξαιρετικά ανόητο».

Ο ιατροδικαστής πρόσθεσε ότι ο ασύρματος «έπεσε στο μπάνιο και προκάλεσε ηλεκτροπληξία» στην Άντερσον.

Σε νομική διαμάχη πριν από τη δίκη του Τόμσον για τη δολοφονία της συζύγου του, το δικαστήριο άκουσε ότι ο κατηγορούμενος - ο οποίος έχει από δύο παιδιά με τις δύο γυναίκες - φέρεται να χρησιμοποίησε τον θάνατο της πρώτης για να απειλήσει και να εκφοβίσει τη δεύτερη.

Ο Τόμσον – ο οποίος φώναξε στην τελευταία του συνέντευξη στην αστυνομία ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν αρκετά στοιχεία εναντίον του σε σχέση με τον θάνατο της 19χρονης συζύγου του – ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν απείλησε την Κιμ για τίποτα».

Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές ξανάνοιξαν την υπόθεση της Ρόντα, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους, ωστόσο όπως ανακοινώθηκε δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει.

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