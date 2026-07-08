Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον πατέρα που σκότωσε τη σύζυγο και τις 2 ανήλικες κόρες τους

Αριστερά η 42χρονη Ζαντίλε Τσούμα και δεξια ο 45χρονος σύζυγός της που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο να ταξιδεύει για την Ζιμπάμπουε

Snapshot Στη Ζιμπάμπουε φέρεται να έχει διαφύγει ο 45χρονος Ντοντάνα Μκανγίσι Τσούμα, ύποπτος για την τριπλή δολοφονία της συζύγου του και των δύο ανήλικων θυγατέρων τους στο Μπέντφορντσαϊρ της Βρετανίας.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου, με τη σύζυγο να έχει αποφασίσει να ξεκινήσει νέα ζωή μαζί με τα παιδιά τους.

Η αστυνομία έχει κινητοποιήσει εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες για τον εντοπισμό και σύλληψη του υπόπτου, απευθύνοντας έκκληση να παραδοθεί.

Τα θύματα βρέθηκαν νεκρά μετά από ειδοποίηση φίλων που είχαν χάσει την επαφή τους για αρκετές ημέρες, ενώ το ζευγάρι είχε βρεθεί μαζί σε σχολική εκδήλωση των παιδιών λίγες ώρες πριν τη φυγή του υπόπτου.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως εξαιρετικά τραγική και σύνθετη, χωρίς προς το παρόν ενδείξεις κινδύνου για το ευρύ κοινό, ενώ ενισχύεται η αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των βρετανικών Αρχών για την τριπλή δολοφονία μιας μητέρας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, οι οποίες εντοπίστηκαν νεκρές στην κατοικία τους στο Γκρέιτ Ντέναμ του Μπέντφορντσαϊρ.

Θύματα είναι η 42χρονη Ζαντίλε Τσούμα (Zandile Tshuma), η 15χρονη κόρη της Νάταλι και η πεντάχρονη Νάλα. Οι σοροί τους βρέθηκαν τη Δευτέρα, έπειτα από ειδοποίηση φίλων της οικογένειας που είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί τους για αρκετές ημέρες.

Βασικός ύποπτος θεωρείται ο 45χρονος σύζυγος της γυναίκας, Ντοντάνα Μκανγίσι Τσούμα (Ndodana Mkhanyisi Tshuma), γνωστός ως Μαρκ, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο το Σάββατο με προορισμό τη Ζιμπάμπουε, δύο ημέρες πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα.

Κάμερες ασφαλείας στο αεροδρόμιο Χίθροου τον κατέγραψαν να περνά από τις ηλεκτρονικές πύλες ελέγχου έχοντας μαζί του μία βαλίτσα, κρατώντας το εισιτήριο επιβίβασης και μπουκάλια νερού και αναψυκτικού.

Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Λι Μάρτιν, δήλωσε ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις για τον εντοπισμό του υπόπτου.

«Γνωρίζουμε ότι ο Μαρκ Τσούμα έφυγε από τη χώρα το Σάββατο και πιστεύουμε ότι βρίσκεται πλέον στη Ζιμπάμπουε. Συνεργαζόμαστε με εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του και του απευθύνουμε έκκληση να παραδοθεί», ανέφερε.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου

Σύμφωνα με φίλους του ζευγαριού, η Ζαντίλε και ο Μαρκ Τσούμα βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου, έχοντας ήδη προχωρήσει στην αποτίμηση της κατοικίας τους, αξίας 1,3 εκατ. λιρών, προκειμένου να την πωλήσουν και να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Όπως ανέφεραν πρόσωπα από το περιβάλλον τους, ο 45χρονος δεν επιθυμούσε τη λύση του γάμου, ενώ η σύζυγός του είχε αποφασίσει να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί με τις δύο κόρες τους.

«Αντιμετώπιζαν προβλήματα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ζαντίλε είχε πάρει την απόφασή της να χωρίσει. Ήταν μια εξαιρετική μητέρα και πολλοί από τους λόγους που οδηγήθηκαν στον χωρισμό σχετίζονταν με την ασφυκτική συμπεριφορά του συζύγου της», δήλωσε φίλος της οικογένειας.

Άλλος στενός φίλος περιέγραψε τη 42χρονη ως μια ιδιαίτερα ικανή επαγγελματία, αποφασισμένη να προχωρήσει στη ζωή της μαζί με τα παιδιά της.

Μαζί σε σχολική εκδήλωση λίγες ώρες πριν από τη φυγή

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρέθηκε μαζί την Παρασκευή σε σχολική αθλητική εκδήλωση των παιδιών τους, μόλις μία ημέρα πριν ο ύποπτος αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Νάταλι φοιτούσε στο ιδιωτικό Bedford Girls' School, ενώ η μικρότερη κόρη, Νάλα, φοιτούσε στο Pilgrims Pre-Preparatory School.

Επιτυχημένα στελέχη στον χώρο της πληροφορικής

Η Ζαντίλε Τσούμα κατείχε θέση διευθύντριας με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα, τις έρευνες απάτης και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Είχε εργαστεί σε μεγάλους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Barclays και KPMG, ενώ διετέλεσε αντιπρόεδρος του Female Fraud Forum.

Γεννημένη στη Ζιμπάμπουε, σπούδασε στο Midlands State University, εργάστηκε στην Τανζανία και εγκαταστάθηκε στο Μπέντφορντ το 2011.

Ο Μαρκ Τσούμα είχε σπουδάσει Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης στη Ζιμπάμπουε και στη συνέχεια Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Πλίμουθ. Αργότερα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Επιχειρησιακών Συστημάτων στο City St George's, University of London.

Εργαζόταν ως ανώτερο στέλεχος στον τομέα της πληροφορικής, με ετήσιες αποδοχές που εκτιμώνται στις 100.000 λίρες.

Γείτονες και φίλοι περιγράφουν την οικογένεια ως ιδιαίτερα ήσυχη και αξιοπρεπή.

Ο Άντριου Σάουθαμ, ο οποίος συντηρούσε την πισίνα της κατοικίας, δήλωσε ότι γνώριζε καλά τον ύποπτο και τον είχε συναντήσει το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Ήταν απολύτως φυσιολογικός. Μου έλεγε ότι ανυπομονούσε για τους σχολικούς αγώνες της κόρης του και ήλπιζε να μην τους χαλάσει ο καιρός. Πίστευα πως ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας και έδειχνε μεγάλη αγάπη για τα παιδιά του», είπε.

Πρώην γείτονες της οικογένειας στο Μπέντφορντ δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ εντάσεις ή περιστατικά που να προμήνυαν μια τέτοια εξέλιξη.

Η έκκληση της αστυνομίας

Ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας του Μπέντφορντσαϊρ, Τζον Μέρφι, χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά τραγική» και έκανε λόγο για μία από τις πιο σύνθετες έρευνες που έχει αναλάβει η υπηρεσία.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τους συγγενείς και όλους όσοι γνώριζαν τα θύματα. Έχουμε ταυτοποιήσει έναν ύποπτο, ο οποίος ήταν γνωστός και στα τρία θύματα και πιστεύουμε ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους απαραίτητους πόρους για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να οδηγήσουμε τον υπεύθυνο ενώπιον της Δικαιοσύνης», δήλωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως υφίσταται κίνδυνος για το ευρύ κοινό, ενώ ανακοίνωσε ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή τόσο για τις ανάγκες της έρευνας όσο και για την ενημέρωση και την υποστήριξη των κατοίκων.

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες ή παρατήρησε ύποπτες κινήσεις στην οδό Carnoustie Drive να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, αποφεύγοντας παράλληλα τη διασπορά εικασιών σχετικά με την υπόθεση.