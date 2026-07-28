Κατζ: Το Ισραήλ θέλει να πλήξει ενεργειακούς στόχους του Ιράν, αλλά οι ΗΠΑ δεν εγκρίνουν

Snapshot Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, αλλά συγκρατείται λόγω της μη έγκρισης των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ δεν εγκρίνουν επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές εξαιτίας ανησυχιών για παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση και πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είναι προετοιμασμένες να δράσουν ανεξάρτητα από την αμερικανική υποστήριξη αν χρειαστεί.

Ο Κατζ τόνισε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με μαζική ισχύ σε οποιαδήποτε ιρανική επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντάται με τον πρόεδρο Τραμπ για να συζητήσουν κυρίως το θέμα του Ιράν και την ασφάλεια του Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ δήλωσε λίγη ώρα πριν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου, ότι η Ιερουσαλήμ είναι έτοιμη να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αλλά συγκρατείται επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλαντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μιλώντας στο Συνέδριο Άμυνας του Channel 14, ο Κατζ ανέφερε ότι τα ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα της κυβέρνησης Τραμπ επηρεάζουν τον χρόνο και τον τρόπο μελλοντικών στρατιωτικών ενεργειών.

«Υπάρχουν οικονομικοί και ενεργειακοί παράγοντες. Θέλουμε πολύ να πλήξουμε τους ενεργειακούς στόχους του Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το εγκρίνουν αυτή τη στιγμή, λόγω ανησυχιών ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε γειτονικές χώρες και θα προκαλέσει μια παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση», δήλωσε ο Κατζ.

«Από τη δική μας πλευρά, είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε το Ιράν 40 χρόνια πίσω», πρόσθεσε.

Ο Κατζ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν λάβει εντολή να διατηρούν ετοιμότητα για πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος ακόμη και χωρίς αμερικανική υποστήριξη, εφόσον χρειαστεί.

«Έχουμε πλήξει το Ιράν δύο φορές και είμαστε έτοιμοι να το πλήξουμε και τρίτη φορά μόνοι μας», είπε. «Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν λάβει εντολές και προετοιμάζονται ανάλογα, ώστε να μπορούν να επιτεθούν στο Ιράν από μόνες τους».

Πρόσθεσε ότι η Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Ουάσινγκτον και θα παρακολουθήσει «τι θα κάνει η Αμερική, αν επιστρέψει στην εκστρατεία ή αν ενεργήσει με άλλους τρόπους».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι ο IDF θα απαντήσει με αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε απρόκλητη ιρανική επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

«Εάν το Ιράν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, θα υπάρξει μαζική απάντηση», δήλωσε. «Το έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές: αν επιτεθούν στο Ισραήλ, θα χτυπήσουμε με πλήρη ισχύ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντάται αυτή την ώρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση αποτελεί την όγδοη μεταξύ των δύο ηγετών από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία για δεύτερη θητεία.

Σε δήλωσή του πριν αναχωρήσει από την αεροπορική βάση Νεβατίμ του Ισραήλ τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου είπε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ «όλα τα θέματα της ατζέντας, πρώτα και κύρια το Ιράν».

«Φυσικά, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, ενώ παράλληλα διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», ανέφερε.

«Ξεκινώ αυτή την αποστολή με έναν ξεκάθαρο στόχο, να διασφαλίσω την ασφάλεια, την ισχύ και το μέλλον του αγαπημένου μας κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

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