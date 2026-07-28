Μερτς: «Μαχαίρι» στα κονδύλια της ΕΕ - Το «nego box» - Στο τραπέζι το ιρλανδικό αλουμίνιο σε Ρωσία

Snapshot Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε σημαντικές περικοπές σε όλους τους τομείς του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Η Ιρλανδία αναμένεται να προτείνει νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης («nego box») με επικαιροποιημένα ποσά δαπανών πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Οκτώβριο.

Η Γερμανία απορρίπτει την αύξηση των δαπανών κατά 60% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας την μη χρηματοδοτήσιμη λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων στα κράτη-μέλη.

Ο Μερτς πιέζει για ταχύτερη ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ, ξεχωρίζοντάς το από τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Το ζήτημα των ιρλανδικών εξαγωγών αλουμινίου στη Ρωσία, που φέρεται να χρησιμοποιείται στην παραγωγή όπλων, θα αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Βρυξελλών και όχι στο Δουβλίνο. Snapshot powered by AI

Κανένας τομέας του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί από «σημαντικές» περικοπές, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Φρίντριχ Μερτς, κατά την πρώτη επίσκεψη Γερμανού καγκελαρίου στην Ιρλανδία μετά την Άνγκελα Μέρκελ.

Ο Μερτς ταξίδεψε την Τρίτη στο Δουβλίνο για συνομιλίες με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, με βασικό θέμα τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας για το επταετές σχέδιο δαπανών πριν από το τέλος του έτους.

Η σημασία της συζήτησης για το Βερολίνο είναι τέτοια, ώστε οδήγησε στην πρώτη επίσκεψη Γερμανού καγκελαρίου στο Δουβλίνο εδώ και επτά χρόνια.

Ο Μερτς χρησιμοποίησε την επίσκεψη για να επαναλάβει το αίτημα της Γερμανίας για μια θεμελιώδη αναθεώρηση τόσο της δομής όσο και των προτεραιοτήτων του επόμενου δημοσιονομικού κύκλου της ΕΕ.

Η προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξηση των δαπανών κατά 60%, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, είναι «απλώς μη χρηματοδοτήσιμη» και «αδύνατο να δικαιολογηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για τη δημοσιονομική εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους».

Ως εκ τούτου, το Βερολίνο θεωρεί ότι οι προτάσεις θα πρέπει να περιοριστούν σημαντικά.

Η θέση της Γερμανίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η χώρα αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του προϋπολογισμού της ΕΕ.

«Κανένας τομέας δεν μπορεί να εξαιρεθεί», δήλωσε Γερμανός αξιωματούχος πριν από την επίσκεψη, υποστηρίζοντας ότι τα κράτη που είναι καθαροί συνεισφέροντες, δηλαδή καταβάλλουν περισσότερα χρήματα στον κοινοτικό προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν, χρηματοδοτούν ήδη περίπου τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο λεγόμενο «nego box», ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με νέα ποσά δαπανών, ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στα μέσα Οκτωβρίου.

Γερμανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, να συνεχιστούν απλώς τα σημερινά επίπεδα δαπανών του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Πόσο βαθιές θα είναι οι περικοπές

Ο Μερτς απέφυγε να προσδιορίσει το ακριβές ύψος των περικοπών, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι οι εξοικονομήσεις θα πρέπει να ανέλθουν σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε ο τελικός προϋπολογισμός να είναι συμβατός με τα δημοσιονομικά δεδομένα της Γερμανίας.

Παράλληλα, επέκρινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία 2.500 νέων θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επέκταση είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί, τη στιγμή που το Βερολίνο μειώνει κατά 8% το προσωπικό της ομοσπονδιακής διοίκησης.

Η αγροτική πολιτική παραμένει ένα ακόμη ανοιχτό ζήτημα, με τη Γερμανία να συνεχίζει να απορρίπτει τις προτάσεις για τη δημιουργία ενός νέου εταιρικού φόρου σε επίπεδο ΕΕ.

Για τον Μερτς, η επίσκεψη στην Ιρλανδία αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία να απομακρυνθεί προσωρινά από την εσωτερική πολιτική αναταραχή.

Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός του, σε συνδυασμό με την αποτυχημένη επιλογή διαδόχου του υπουργού Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του κόμματος CDU.

Ο Σνίντερ είχε ήδη αποχαιρετήσει το προσωπικό του υπουργείου, πριν ο διάδοχός του αποσύρει απροσδόκητα την υποψηφιότητά του, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη θέση του μέχρι τελικά να παραιτηθεί ο ίδιος.

Μιλώντας στο Δουβλίνο, ο Μερτς δήλωσε ότι αναμένει να εκτονωθούν οι εντάσεις στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των βουλευτών του την Τετάρτη.

Διεύρυνση ΕΕ: Πίεση για ταχύτερη ένταξη του Μαυροβουνίου

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ακόμη ζήτημα που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον Οκτώβριο, ο Μερτς συνέχισε να πιέζει για ταχύτερη πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο.

Λόγω της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα, υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μαζί με τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά να ενταχθεί στην ΕΕ πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Ένα ακόμη ευαίσθητο ζήτημα πέρασε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Οι εξαγωγές αλουμινίου της Ιρλανδίας, το 52% των οποίων κατευθύνεται σήμερα στη Ρωσία, θα πρέπει, σύμφωνα με τη συμφωνία των δύο πλευρών, να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Βρυξελλών και όχι στο Δουβλίνο.

Έρευνα της εφημερίδας The Irish Times αποκάλυψε πρόσφατα ότι η αλουμίνα που παράγεται στο διυλιστήριο Aughinish, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας στην Ευρώπη, αποστέλλεται στη Ρωσία, όπου φέρεται να χρησιμοποιείται στην παραγωγή όπλων.

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