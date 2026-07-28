Ιαπωνία: Η στιγμή της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο μετά τα 7,1 Ρίχτερ - Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Σεισμός 7,1 Ρίχτερ έπληξε το Κουμαμότο της Ιαπωνίας, προκαλώντας θανάτους, χωρίς ακόμα να έχει καθοριστεί ο ακριβής αριθμός θυμάτων.

Μετά τον σεισμό σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, που είχε μόλις ξανανοίξει τον προηγούμενο μήνα.

Περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση καμινάδας στο εργοστάσιο Nippon Paper Industries στην πόλη Yatsushiro.

Πάνω από 40.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα και υπάρχουν διακοπές στην υδροδότηση στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος αρκετών ανθρώπων, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί συγκεκριμένος αριθμός

Footage captures the moment a powerful explosion occurred at Aeon Mall following the earthquake in Kumamoto, Japan, where multiple people have been confirmed dead. pic.twitter.com/cxVc26H3gx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Όσο πέφτει το σκοτάδι οι έρευνες δυσκολεύουν, ενώ τα σωστικά συνεργεία αγωνίζονται για να βρουν αγνοούμενους στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου, το οποίο πρόλαβαν να εκκενώσουν αρκετοί άνθρωποι που βρισκόταν μέσα την ώρα του σεισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων NHK περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το εμπορικό κέντρο Aeon, που καταστράφηκε μερικώς από την έκρηξη μετά τον σεισμό, είχε μόλις ανοίξει ξανά τον περασμένο μήνα ως εμπορικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα για να τιμήσει την ανάκαμψή του από μια θανατηφόρα δόνηση πριν από μια δεκαετία.

Πλάνα που δημοσιεύονται δείχνουν ανθρώπους, οικογένειες με παιδιά να εγκαταλείπουν βιαστικά, χωρίς ωστόσο πανικό το εμπορικό κέντρο.

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Η εκκένωση του εμπορικού κέντρου Aeon

Επίσης αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο χαρτιού.

Η αστυνομία και οι πυροσβέστες ερευνούν τη σκηνή στο εργοστάσιο Nippon Paper Industries Yatsushiro, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Yatsushiro στον ευρύτερο νομό Κουμαμότο.

Μια αεροφωτογραφία του χώρου που έλαβε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters φαίνεται να δείχνει μια σπασμένη και κατεστραμμένη καμινάδα.

Περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, ενώ παρατηρούνται και διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιαπωνίας NHK.