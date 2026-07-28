Ιαπωνία: Η στιγμή της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο μετά τα 7,1 Ρίχτερ - Βίντεο ντοκουμέντο

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος αρκετών ανθρώπων από τον ισχυρότατο σεισμό, άγνωστος προς το παρόν ο αριθμός των θυμάτων

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιαπωνία: Η στιγμή της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο μετά τα 7,1 Ρίχτερ - Βίντεο ντοκουμέντο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σεισμός 7,1 Ρίχτερ έπληξε το Κουμαμότο της Ιαπωνίας, προκαλώντας θανάτους, χωρίς ακόμα να έχει καθοριστεί ο ακριβής αριθμός θυμάτων.
  • Μετά τον σεισμό σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, που είχε μόλις ξανανοίξει τον προηγούμενο μήνα.
  • Περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση καμινάδας στο εργοστάσιο Nippon Paper Industries στην πόλη Yatsushiro.
  • Πάνω από 40.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα και υπάρχουν διακοπές στην υδροδότηση στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος αρκετών ανθρώπων, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί συγκεκριμένος αριθμός

Όσο πέφτει το σκοτάδι οι έρευνες δυσκολεύουν, ενώ τα σωστικά συνεργεία αγωνίζονται για να βρουν αγνοούμενους στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου, το οποίο πρόλαβαν να εκκενώσουν αρκετοί άνθρωποι που βρισκόταν μέσα την ώρα του σεισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων NHK περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το εμπορικό κέντρο Aeon, που καταστράφηκε μερικώς από την έκρηξη μετά τον σεισμό, είχε μόλις ανοίξει ξανά τον περασμένο μήνα ως εμπορικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα για να τιμήσει την ανάκαμψή του από μια θανατηφόρα δόνηση πριν από μια δεκαετία.

Πλάνα που δημοσιεύονται δείχνουν ανθρώπους, οικογένειες με παιδιά να εγκαταλείπουν βιαστικά, χωρίς ωστόσο πανικό το εμπορικό κέντρο.

https://www.instagram.com/reel/DbVzFpljWmr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η εκκένωση του εμπορικού κέντρου Aeon

Επίσης αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο χαρτιού.

Η αστυνομία και οι πυροσβέστες ερευνούν τη σκηνή στο εργοστάσιο Nippon Paper Industries Yatsushiro, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Yatsushiro στον ευρύτερο νομό Κουμαμότο.

Μια αεροφωτογραφία του χώρου που έλαβε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters φαίνεται να δείχνει μια σπασμένη και κατεστραμμένη καμινάδα.

kaminada.jpg

Περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, ενώ παρατηρούνται και διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιαπωνίας NHK.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι συζήτησαν Τραμπ - Ζελένσκι: Η παραγωγή Patriot στο επίκεντρο

18:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Financial Times: Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτη

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Τον τύφλωσε η ζήλια: Κρέμασε τη γυναίκα του και έδειξε τις τελευταίες στιγμές της σε βιντεοκλήση στους γονείς της

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεγάλη φωτιά τώρα στα Φαβριανά Ηρακλείου - Σηκώθηκαν 2 εναέρια

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Την Παρασκευή η απολογία των συλληφθέντων για την έκρηξη στο εργοστάσιο, στα Εξαμίλια

18:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μανώλης Μητσιάς για την απαγόρευση να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά»: Ο λαός έδωσε τη λύση γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ: Το Ισραήλ θέλει να πλήξει ενεργειακούς στόχους του Ιράν, αλλά οι ΗΠΑ δεν εγκρίνουν

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο μετά τα 7,1 Ρίχτερ - Βίντεο ντοκουμέντο

18:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ζελένσκι αποχώρησε, ο Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο

17:57WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει όταν κόβουμε απότομα την καφεΐνη - Πώς αντιδρά το σώμα και πώς αντιμετωπίζεται ανώδυνα η έλλειψη

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη Αιγύπτιου με χειροβομβίδα: Στο στόχαστρο του ελληνικού FBI ο άνδρας με το τατουάζ - Στόχος ήταν το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

17:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι - Ο ύποπτος θάνατος είναι στραγγαλισμός: Έπνιξαν με μαξιλάρι 80χρονο μέσα στο σπίτι του

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση revenge porn για πρώην παίκτρια του Big Brother - Εμπλέκονται άλλα 15 άτομα

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» του κεμπάπ ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γερμανία

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Λέρο: Δέσμευσή μας να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο βυζαντινού πλοίου 1300 ετών με ρεκόρ χρυσού βρέθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κροατίας

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις παρασκήνιες πιέσεις του Λίντσεϊ Γκράχαμ για τον πόλεμο στο Ιράν

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Πιθανές παρενέργειες του μαγνησίου που πρέπει να γνωρίζετε

17:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν τα έστειλε κάτα λάθος, έκανε και δήλωση δωρεάς»: Τι απαντά η ΑΑΔΕ για την ακούσια μεταφορά €51.801 και την φορολόγηση του ποσού

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν Κολομβιανή influencer στη μέση του δρόμου - Περίμενε με το αυτοκίνητό της στο φανάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση revenge porn για πρώην παίκτρια του Big Brother - Εμπλέκονται άλλα 15 άτομα

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Κηδεύτηκε η 41χρονη διασώστρια - Απολογούνται ο 42χρονος και η σύζυγός του

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο μετά τα 7,1 Ρίχτερ - Βίντεο ντοκουμέντο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: 12 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες, εκκενώσεις οικισμών - «Ανέπτυξε μεγάλη δυναμική»

17:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι - Ο ύποπτος θάνατος είναι στραγγαλισμός: Έπνιξαν με μαξιλάρι 80χρονο μέσα στο σπίτι του

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο τράπερ και γιος γνωστού ηθοποιού - Έκανε στόρι από τα δικαστήρια

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Πιθανές παρενέργειες του μαγνησίου που πρέπει να γνωρίζετε

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν Κολομβιανή influencer στη μέση του δρόμου - Περίμενε με το αυτοκίνητό της στο φανάρι

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ προς Ερντογάν: «Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη - Μην βρεθείτε στη θέση του Ιράν»

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο

17:18ΕΘΝΙΚΑ

ΓΕΑ: Πρόσκληση για εισαγωγή στη Σχολή Ικάρων 2026-27

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

17:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν τα έστειλε κάτα λάθος, έκανε και δήλωση δωρεάς»: Τι απαντά η ΑΑΔΕ για την ακούσια μεταφορά €51.801 και την φορολόγηση του ποσού

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ