Γαλάτσι - Ο ύποπτος θάνατος είναι στραγγαλισμός: Έπνιξαν με μαξιλάρι 80χρονο μέσα στο σπίτι του

Snapshot Ο 80χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Γαλάτσι με σημάδια στραγγαλισμού και πνιγμού με μαξιλάρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Δεν διαπιστώθηκε κλοπή αντικειμένων, υποδεικνύοντας ότι ο δράστης πιθανώς αναζητούσε κάτι συγκεκριμένο.

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο, υπονοώντας ότι το θύμα γνώριζε τον δράστη και τον άφησε να μπει.

Η Ασφάλεια Αττικής ερευνά την υπόθεση, εστιάζοντας στον ακριβή χρόνο θανάτου και τις κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση του δράστη. Snapshot powered by AI

Σε υπόθεση ανθρωποκτονίας εξελίσσεται ο θάνατος του 80χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην οδό Ανδρούτσου, στο Γαλάτσι, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (25/07).

Τον ηλικιωμένο βρήκε νεκρό ο γιος του, όταν ανησύχησε επειδή δεν απαντούσε στις επανειλημμένες κλήσεις του. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Από την πρώτη στιγμή, ο χώρος παρουσίαζε εικόνα αναστάτωσης, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκε η απουσία αντικειμένων αξίας, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ενδεχομένως αναζητούσε κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι ο 80χρονος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο δράστης τον στραγγάλισε και στη συνέχεια τον έπνιξε με μαξιλάρι, αποκλείοντας κάθε άλλο ενδεχόμενο για τα αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν πλέον στον ακριβή χρόνο θανάτου που προσδιόρισε ο ιατροδικαστής. Η συγκεκριμένη χρονική ζώνη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς θα επιτρέψει στους ερευνητές να «χτενίσουν» το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά το έγκλημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην είσοδο της κατοικίας. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το σενάριο ότι ο ηλικιωμένος γνώριζε τον άνθρωπο που του αφαίρεσε τη ζωή και του άνοιξε ο ίδιος την πόρτα.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης και να αποσαφηνιστεί το κίνητρο της άγριας δολοφονίας.

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