Μανώλης Μητσιάς για την απαγόρευση να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά»: Ο λαός έδωσε τη λύση

Snapshot Ο Μανώλης Μητσιάς δεν τραγούδησε το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» σε συναυλία λόγω άρνησης άδειας από τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργο.

Ο ίδιος προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς για εξηγήσεις, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση.

Αντί να τραγουδήσει, απήγγειλε το τραγούδι, ενώ το κοινό το τραγούδησε αυθόρμητα.

Ο Μητσιάς τόνισε τη σημαντικότητα των τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου στην καλλιτεχνική του πορεία.

Κατά την άποψή του, ο λαός έδωσε τη λύση, καθώς τα τραγούδια είναι κτήμα του κοινού. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, όταν ο Μανώλης Μητσιάς δεν τραγούδησε, αλλά απήγγειλε το εμβληματικό τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» στη συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», στο αρχαίο θέατρο Δίου, επειδή ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι. Γιώργος, δεν έδωσε την σχετική άδεια.

Την δική του απάντηση έδωσε ο γνωστός ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς μιλώντας στο ogdoo.gr:

« Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσα σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από την μεριά Χατζιδάκι ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο. Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και τον «Τσάμικο», εγώ δεν μπορούσα να τους συνοδεύσω… Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του…».

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