Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική διεξάγει τις έρευνες για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ

Snapshot Η βρετανική αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει τις έρευνες για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ μετά από νέες πληροφορίες και στοιχεία.

Η Γουίτικαμ βρέθηκε νεκρή με σοβαρά τραύματα στο σπίτι της στη νοτιοδυτική Αγγλία την Πέμπτη.

Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος και δεν αποτελεί πλέον ύποπτο.

Η τοπική αστυνομία δεν έχει βρει στοιχεία που να υποδηλώνουν πολιτικό ή τρομοκρατικό κίνητρο για τη δολοφονία.

Η Αν Γουίτικαμ είχε μακρά πολιτική καριέρα, έχοντας υπηρετήσει ως βουλευτής και υφυπουργός, και τελευταία ήταν μέλος του Reform UK με αρμοδιότητες σε θέματα μετανάστευσης. Snapshot powered by AI

Η αντιτρομοκρατική της Βρετανίας αναλαμβάνει τις έρευνες για τη δολοφονία της πρώην υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης Αν Γουίτικαμ, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

Η 78χρονη Γουίτικαμ βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη στο σπίτι της σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Η αστυνομία τόνισε ότι θύμα έφερε «σοβαρά τραύματα».

Το Σάββατο η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο για τη δολοφονία έναν 26χρονο Βρετανό λευκό άνδρα στο Ρόδεραμ στη βορειοδυτική Αγγλία. Μια μέρα μετά ο 26χρονος αφέθηκε ελεύθερος και δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Μετά από νέες πληροφορίες και στοιχεία, (η αντιτρομοκρατική αστυνομία) ηγείται πλέον των ερευνών για τη φρικτή δολοφονία της Αν Γουίτικαμ», δήλωσε η Σαμπάνα Μαχμούντ με ανάρτηση στο X.

«Η αστυνομία διεξάγει πολλαπλές έρευνες για να διαπιστώσει τα κίνητρα αυτής της επίθεσης», είπε η υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει τους βουλευτές αργότερα ημέρα.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία προηγουμένως ερευνούσε τη δολοφονία, ανέφερε την Κυριακή ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο φόνος ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η Γουίτικαμ εκλεγόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και υπήρξε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ. Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-20.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.