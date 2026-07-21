Ερυθρά θάλασσα: Αναστροφή έκαναν δύο τάνκερ μετά από τις απειλές των Χούθι

Δύο πετρελαιοφόρα φορτωμένα με σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία προχώρησαν σε αιφνιδιαστική αναστροφή σήμερα Τρίτη, ενώ έπλεαν στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αντί να ρισκάρουν τη διέλευση κοντά στις ακτές της Υεμένης στο νότιο στόμιο της θαλάσσιας οδού, τα πλοία άλλαξαν πορεία προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τις αυστηρές προειδοποιήσεις που εξαπέλυσε η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή των Χούθι. Η αλλαγή πλεύσης των δύο σκαφών, με τις ονομασίες Xin Long Yang και Rodos, αποτυπώνει ανάγλυφα την πιθανότητα μιας δεύτερης σοβαρής διαταραχής σε μια ζωτική ναυτιλιακή αρτηρία. Την ίδια ώρα, η παγκόσμια αγορά ενέργειας ήδη δοκιμάζεται σκληρά από τις ελλείψεις που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας. Η κίνηση αυτή ανοίγει ένα επικίνδυνο νέο μέτωπο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, διογκώνοντας τις απειλές για το παγκόσμιο εμπόριο πέρα από τον Περσικό Κόλπο.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε το κίνημα των Χούθι προς ναυτιλιακές εταιρείες, υπογραμμίζεται η προειδοποίηση να μην πραγματοποιούνται φορτώσεις ή εκφορτώσεις εμπορευμάτων σε σαουδαραβικά λιμάνια. Πάντως, οι Χούθι ξεκαθάρισαν πως τέτοιες δραστηριότητες ενδέχεται να καταστήσουν τα πλοία στόχους σε οποιοδήποτε σημείο.

Η οργάνωση ελέγχει τη βόρεια Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της ακτογραμμής στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Με την πρόσβαση στον Περσικό Κόλπο παραμένει αποκλεισμένη λόγω των εχθροπραξιών, το σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα είχε μετατραπεί στην κύρια εναλλακτική οδό για την εξαγωγή εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Μέσης Ανατολής καθημερινά.

Σύμφωνα με πηγές της ασφαλιστικής αγοράς, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου αυξήθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, καθώς οι αξιολογήσεις επικινδυνότητας για τα σαουδαραβικά λιμάνια επανεξετάζονται πλήρως.

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι τα δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα που προσεγγίζουν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Επιπλέον, συνέστησε στους πλοιοκτήτες να επανεξετάσουν τη διέλευση και να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα προστασίας.

Τα ναυτιλιακά δεδομένα αποτυπώνουν πάντως με ακρίβεια τις δραματικές αλλαγές πορείας. Το Xin Long Yang, ένα γιγαντιαίο πετρελαιοφόρο τύπου VLCC που ολοκλήρωσε τη φόρτωση 2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου στο Γιανμπού τη Δευτέρα, σχεδίαζε αρχικά να εξέλθει από την Ερυθρά Θάλασσα με προορισμό την Κίνα. Όμως τελικά, έκανε στροφή 180 μοιρών και κινείται προς το Σουέζ.

Το μικρότερο δεξαμενόπλοιο Rodos, με φορτίο περίπου 700.000 βαρελιών για την Ινδία, ακολούθησε την ίδια τακτική.

Οι διαχειρίτριες εταιρείες Dynacom Tankers Management και Cosco Shipping δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα των δημοσιογράφων Φλόρενς Ταν και Νίντι Βέρμα για σχολιασμό. Ένα ακόμη VLCC, το New Prime, που είχε προγραμματιστεί να καταπλεύσει στο Γιανμπού εντός της εβδομάδας, άλλαξε πορεία στα ανοιχτά του Ομάν πριν καν εισέλθει στην περιοχή. Η διαχειρίστρια Associated Maritime Co HK επίσης δεν προέβη σε δηλώσεις.

Τρεις ναυτιλιακές πηγές επιβεβαιώνουν ότι το Γιανμπού συνεχίζει να λειτουργεί για την εξυπηρέτηση πλοίων που βρίσκονται ήδη στην περιοχή ή φτάνουν μέσω Σουέζ. Ενδεικτικά, το δεξαμενόπλοιο Olympic Luck συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι. Ωστόσο, η υποχρεωτική χρήση της Διώρυγας του Σουέζ αντί των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προσθέτει εβδομάδες στα ταξίδια προς την Ασία, αφού απαιτείται ο περίπλους της Αφρικής μέσω Μεσογείου.

Όπως επισημαίνει η ναυλομεσιτική Clarksons, αν οι Χούθι επηρεάσουν μόνιμα την κυκλοφορία των περίπου 10 δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν καθημερινά τα στενά, το σαουδαραβικό πετρέλαιο από το Γιανμπού θα κατευθυνθεί αναγκαστικά προς την Ευρώπη. Τα πλήρως φορτωμένα VLCC που περνούν από το Σουέζ θα πρέπει πρώτα να διοχετεύουν μέρος του φορτίου τους μέσω του αγωγού SUMED.

Από πλευράς του πάντως, πρόεδρος Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εάν υλοποιήσουν την απειλή τους να επιβάλουν αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι οι ΗΠΑ έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες απειλές από τους Χούθι στο παρελθόν και είναι έτοιμες να δράσουν ξανά εάν απειληθεί η ναυτιλία.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Αλλά εμείς φροντίζουμε τα πράγματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το έχουμε κάνει αυτό με τους Χούθι στο παρελθόν και δεν έχουμε νέα τους εδώ και καιρό», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

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