Σταυρούλα Λεβεντάκη: Προφυλακιστέος ο 43χρονος Σκοπιανός που σκότωσε την 45χρονη

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 43χρονος αλλοδαπός που σκότωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης κρίθηκε προφυλακιστέος

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Προφυλακιστέος ο 43χρονος Σκοπιανός που σκότωσε την 45χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 43χρονος αλλοδαπός που δολοφόνησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
  • Ο κατηγορούμενος, ενοικιαστής του θύματος, ομολόγησε την πράξη του και εμφανίστηκε μεταμελημένος κατά την απολογία του.
  • Κατά την απολογία, περιέγραψε ότι επιτέθηκε στη γυναίκα με μπουκάλι, τη μαχαίρωσε δύο φορές στην καρδιά και τη χτύπησε στο κεφάλι με ξύλο.
  • Μετά το έγκλημα, πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του, έθαψε τη σορό σε χωράφι κοντά στο διαμέρισμα και στη συνέχεια επισκέφθηκε φίλο του.
  • Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων υπήρξαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονες αποδοκιμασίες από συγγενείς και φίλους του θύματος.
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Μετά την απολογία του και με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 43χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν ενοικιαστής του θύματος και έχει ομολογήσει την πράξη του, εμφανίστηκε μεταμελημένος κατά την απολογία του, η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες.

Κατά την άφιξή του αλλά και την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έξω από το κτήριο βρίσκονταν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί της άτυχης γυναίκας. Οι συγκεντρωμένοι αποδοκίμασαν έντονα τον κατηγορούμενο, εκφράζοντας την οργή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 43χρονος φέρεται να επανέλαβε στην απολογία του την ομολογία του, περιγράφοντας ότι αρχικά επιτέθηκε στη 45χρονη με ένα μπουκάλι, στη συνέχεια τη μαχαίρωσε δύο φορές στην περιοχή της καρδιάς με χασαπομάχαιρο και, τέλος, της κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι με ένα ξύλινο κούτσουρο.

Όπως ακόμη φέρεται να ανέφερε, αμέσως μετά το έγκλημα πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του, η οποία διαμένει στη Γαύδο. Στη συνέχεια έθαψε τη σορό της γυναίκας σε λάκκο που άνοιξε σε χωράφι, λίγα μέτρα μακριά από το διαμέρισμα όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, και αργότερα αγόρασε γλυκά πριν επισκεφθεί έναν φίλο του.

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