Σταυρούλα Λεβεντάκη: Την Παρασκευή στον ανακριτή ο 43χρονος- Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

Snapshot Ο 43χρονος από τα Σκόπια θα απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή Χανίων για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη και για δενδρύλλια κάνναβης.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών.

Θα υποστηρίξει ότι το θερμό επεισόδιο που οδήγησε στο έγκλημα ξεκίνησε από την 45χρονη.

Θα δηλώσει ότι τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν για ιδία χρήση. Snapshot powered by AI

Αύριο, Παρασκευή (26/6), αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή Χανίων ο 43χρονος με καταγωγή από τα Σκόπια που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος αναμένεται να απολογηθεί επίσης και για δενδρύλλια κάνναβης που εντοπίστηκε να κατέχει στο χωράφι όπου έθαψε την 45χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θα υποστηρίξει ότι το θερμό επεισόδιο που σημειώθηκε το μοιραίο βράδυ και οδήγησε στο αποτρόπαιο έγκλημα ξεκίνησε από την 45χρονη.

Όσον αφορά τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του, ο 43χρονος αναμένεται να ισχυριστεί ότι ήταν για ιδία χρήση.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος λίγο πριν τη μεταγωγή του στον ανακριτιτή την Τρίτη (23/6) για την δολοφονία της Σταυρούλας φέρεται να έδειξε μετανιωμένος για την πράξη του και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως επιθυμεί να απολογηθεί στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε.

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