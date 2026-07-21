Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… ο αλήτης»

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας από άλλη οπτική και οι μαρτυρίες από το πλοίο «Ιωσήφ Κ» για το συμβάν

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… ο αλήτης»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο πλοία, το επιβατηγό «Έλυρος» και το φορτηγό «Ιωσήφ Κ», συγκρούστηκαν σφοδρά στο λιμάνι της Σούδας, προκαλώντας πανικό στο πλήρωμα του φορτηγού λόγω της μεταφοράς βυτιοφόρων με καύσιμα.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, διέταξε ΕΔΕ και τη διενέργεια πλήρους διερεύνησης, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε ζητήματα ασφάλειας.
  • Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, όπου έχει αρχίσει και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.
  • Ακόμη, εξετάζονται οι επικοινωνίες και οι οδηγίες του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας του λιμένα πριν αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό.
Snapshot powered by AI

«Αυτός ήταν δεμένος και ξαφνικά ήρθε πάνω μας “καρφί”». Η φράση ενός μέλους του πληρώματος αποτυπώνει τον πανικό που επικράτησε στο πλοίο «Ιωσήφ Κ», όταν η σύγκρουση στο λιμάνι της Σούδας με το επιβατηγό «Έλυρος» ήταν πλέον αναπόφευκτη.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Η δεξιά πλευρά της πλώρης του επιβατηγού συγκρούεται με την αριστερή πλευρά της πλώρης του φορτηγού πλοίου, που σχεδόν διαλύεται. Το πλήρωμα του «Ιωσήφ Κ» βρίσκεται σε πανικό αφού το πλοίο μεταφέρει ανάμεσα στα 89 αυτοκίνητα και 14 βυτιοφόρα με καύσιμα, όπως φαίνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA.

Μέλη του πληρώματος περιγράφουν τον τρόμο που επικράτησε πάνω στο πλοίο: «Εδώ, εδώ, με βυτία, με άχυρα, με υγραέρια… Ο αλήτης. Κάτι έχει γίνει τώρα εδώ. Αυτός ήταν δεμένος και ξαφνικά ήρθε πάνω μας “καρφί”».

Σε άλλο σημείο, μέλος του πληρώματος αναρωτιέται: «Νερό είναι ή βενζίνη;», για να πάρει την απάντηση: «Όχι, αυτό δεν είναι βενζίνη. Νερό είναι».

Άλλο μέλος του πληρώματος εκφράζει την αγωνία του για το ενδεχόμενο μεγαλύτερης καταστροφής: «Αυτό είναι βυτιοφόρο υγραερίου. Τι θα μπορούσε να γίνει; Βυτίο υγραερίου ακριβώς στο ίδιο σημείο που χτύπησε το άλλο φορτηγό».

Το πλοίο «Έλυρος» απέπλεε από το λιμάνι των Χανίων με 100 επιβάτες, 32 ΙΧ και 74 φορτηγά για να εκτελέσει δρομολόγιο προς Πειραιά. Παράλληλα, το φορτηγό «Ιωσήφ Κ» πραγματοποιούσε ελιγμό για να δέσει στο λιμάνι.

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία, Νίκος Σπανός, τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς να αποδώσουμε ευθύνες, πρέπει να εξεταστούν με αντικειμενικότητα όλα τα στοιχεία, δηλαδή: Επικοινωνίες, οι οδηγίες του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας του λιμένα».

«Για να λύσει το επιβατηγό να φύγει, να σηκώσει καταπέλτη και να λύσει τα σχοινιά, έχει πάρει άδεια για απόπλου, απ’ τον άνθρωπο που είναι εκεί και το φορτηγό για να του πει να μπει, κάποιος του έδωσε έγκριση», σχολίασε ο επικεφαλής της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Κικίλιας: ΕΔΕ και κυρώσεις – «Καμία ανοχή σε θέματα ασφάλειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και να ξεκαθαρίζει πως στα θέματα ασφάλειας «δεν υπάρχει καμία ανοχή».

«Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή», υπογράμμισε σε σημερινή (21/07) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:01ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν κοινοί πολίτες»: Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρεται να πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο πριν δουν τον Κάρολο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ράγισε τζαμαρία στο Μετρό στον σταθμό Βενιζέλου - Βίντεο

20:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ το α' τρίμηνο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Όλαφ Τούφτε: Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Προχωρά στην απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους και παραλίες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Independent: Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο - Πόσο πρέπει να ανησυχούμε - Πλησιάζουν οι καρχαρίες στις ακτές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο - Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

20:10ΕΡΓΑΣΙΑ

Παύση χειρονακτικών εργασιών και ντελίβερι από τις 13:00 έως τις 17:00 την Τετάρτη λόγω καύσωνα

20:00ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο ο θόρυβος της γειτονιάς και του δρόμου

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα εμπρηστών: Ο διάλογος-φωτιά για τις παράνομες επιδοτήσεις - «Έχω μάστερ στην πλαστογραφία»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά θάλασσα: Αναστροφή έκαναν δύο τάνκερ μετά από τις απειλές των Χούθι - Απειλεί με βομβαρδισμούς ο Τραμπ

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Αν Γουίτικαμ : Με 21 χτυπήματα από σφυρί δολοφονήθηκε η πρώην Βρετανίδα πολιτικός ενώ έτρωγε μεσημεριανό στην κουζίνα της

19:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το… μυστικό του Λουτσιάνο Σπαλέτι – Γιατί δεν φορά ποτέ κοντομάνικα ούτε με καύσωνα στη Γιουβέντους

19:36LIFESTYLE

Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Pickaxe Mountain-Τι είναι το βουνό της Αξίνας- «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα»

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Στο «κόκκινο» η χώρα από τον καύσωνα: Θερμική κάμερα κατέγραψε 62°C σε ταράτσα σχολείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τήνο

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

18:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πόλη που «έβρασε» με θερμικό δείκτη 46℃ – «Η υγρασία εκτόξευσε τη δυσφορία», λέει ο Αρναούτογλου

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός σε 17 νομούς σε όλη την Ελλάδα για αύριο Τετάρτη λόγω καύσωνα και θυελλωδών ανέμων - «Θα έχουμε καταβάτες που προσομοιάζουν με το φαινόμενο στο Μάτι»: Η δραματική προειδοποίηση Τουρνά

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

19:36LIFESTYLE

Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

17:48ΚΟΣΜΟΣ

«Σήκω πάνω» – Χαστούκι σε φίλαθλο επειδή έμεινε καθιστός στον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ