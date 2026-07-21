Πέθανε ο Όλαφ Τούφτε: Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον παγκόσμιο αθλητισμό η είδηση του θανάτου του Όλαφ Τούφτε, ενός από τους κορυφαίους κωπηλάτες στην ιστορία της Νορβηγίας και των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στο σκιφ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών. Ο Τούφτε είχε κατακτήσει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την οικογένειά του, ο Νορβηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αγρόκτημα όπου διέμενε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους, νότια του Όσλο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο θάνατός του διαπιστώθηκε την επόμενη ημέρα. Η οικογένειά του ανέφερε ότι δεν υπήρξαν μάρτυρες του περιστατικού, ενώ οι αρμόδιες Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εργατικού ατυχήματος.