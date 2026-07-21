Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα: Πορτοκαλί προειδοποίηση για τρεις περιοχές

Snapshot Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Η χώρα τίθεται σε κατάσταση «Red Code» και μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας λόγω αυξημένου κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα επανδρώνουν πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης καλεί τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Για την 22η Ιουλίου προβλέπεται κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για 17 νομούς σε 9 Περιφέρειες, με έντονο κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Πολύ δύκσολες αναμένονται αύριο οι καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη (22/7), με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ειδικότερα:

Θεσσαλία: 41 έως 42 βαθμοί Κελσίου, τοπικά έως και 43 βαθμοί.

Ανατολική Στερεά: 41 έως 42 βαθμοί Κελσίου, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς.

Ανατολική Πελοπόννησος: 41 έως 42 βαθμοί Κελσίου.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Έρχονται ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες

Σε κατάσταση «Red Code» και μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται η χώρα για την Τετάρτη 22 Ιουλίου, καθώς οι δραματικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για την εκδήλωση ακραίων δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες.

Με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες για την αυριανή ημέρα.

Λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο, συνεδρίασαν σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες «που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά».

Όπως είπε ο κ. Τουρνάς το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, «μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής».

«Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρνάς και προσέθεσε ότι «το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής».

Όπως είπε, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, συνεπικουρούμενες από το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες, «θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο».

«Θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο», τόνισε ο κ. Τουρνάς. Όπως επισήμανε οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. «Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι. Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας», υπογράμμισε ο κ. Τουρνάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για 17 νομούς σε 9 Περιφέρειες της χώρας.

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