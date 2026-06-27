Γκόλντι Χον: Η φωτογραφία με τα εγγόνια της στην Ελλάδα

Snapshot Η Γκόλντι Χον έχει σπίτι στη Σκιάθο όπου περνάει τα καλοκαίρια της.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία με τα εγγόνια της από την Ελλάδα στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η λεζάντα της φωτογραφίας αναφέρει ότι θεωρεί την Ελλάδα παράδεισο. Snapshot powered by AI

Κάθε καλοκαίρι η χολιγουντιανή ηθοποιός, Γκόλντι Χον δημοσιεύει φωτογραφίες της από τις διακοπές της στην Ελλάδα και κυρίως από την Σκιάθο όπου έχει αποκτήσει σπίτι με τον σύντροφό της Κερτ Ράσελ.

Αυτή τη φορά δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία με τα εγγόνια της. «Εγώ και τα αγόρια μου. Παράδεισος η Ελλάδα», ανέφερε στην λεζάντα η Γκόλντι Χον.

Μάλιστα πριν από μερικές ημέρες στο νησί μετέβη και η κόρη της, Κέιντ Χάντσον, η οποία επίσης προτιμάει την Ελλάδα για τις διακοπές της.