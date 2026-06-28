Το νέο ειδικής έκδοσης αμερικανικό διαβατήριο περιλαμβάνει εικόνα του Τραμπ και μια προειδοποίηση

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μια νέα ειδική έκδοση αμερικανικού διαβατηρίου με τη μορφή του για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ.

Η απεικόνιση δείχνει τον Τραμπ να στέκεται στο Resolute Desk με το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στο φόντο και την υπογραφή του.

Η αντίθετη σελίδα περιλαμβάνει την εικόνα του πίνακα «Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» του Τζον Τράμπουλ.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε την εικόνα και παρέπεμψε ερωτήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την επίσημη φύση της απεικόνισης.

Το διαβατήριο περιορισμένης έκδοσης ανακοινώθηκε τον Απρίλιο ως μέρος των εορτασμών για την 250ή επέτειο με ειδικά σχεδιασμένα εικαστικά και βελτιωμένες εικόνες. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την Παρασκευή μια νέα απεικόνιση ενός ειδικού αναμνηστικού αμερικανικού διαβατηρίου με τη μορφή του, για τον εορτασμό της 250ης επετείου της Αμερικής φέτος.

«Το νέο διαβατήριο των ΗΠΑ, που λέει: “Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε φρόνιμοι!”», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Συμπεριέλαβε ένα δείγμα σελίδας διαβατηρίου με μια εικόνα του ίδιου να στέκεται πάνω από το γραφείο «Resolute Desk», με το κείμενο της αρχικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στο φόντο και την υπογραφή του στο κάτω μέρος. Η απέναντι σελίδα φέρει μια εικόνα του πίνακα «Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» του Τζον Τράμπουλ.

Ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε αργότερα την Παρασκευή μια εικόνα με την ίδια απεικόνιση που περιλαμβανόταν στην ανάρτηση στο Truth Social, με τη λεζάντα «Νέο αμερικανικό διαβατήριο για τον εορτασμό των 250 χρόνων της Αμερικής».

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όταν ρωτήθηκε αν η τελευταία εικόνα ήταν η επίσημη απεικόνιση των αναμνηστικών διαβατηρίων

Το νέο ταξιδιωτικό έγγραφο περιορισμένης έκδοσης ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο της χώρας. Παρουσιάστηκε ως «διαβατήριο των ΗΠΑ περιορισμένης έκδοσης για τον εορτασμό της ιστορικής 250ής επετείου της Αμερικής», με «ειδικά σχεδιασμένα εικαστικά και βελτιωμένες εικόνες στο μπροστινό και πίσω εξώφυλλο, καθώς και στο εσωτερικό του».