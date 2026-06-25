Λαγοκέφαλος: Πώς μπορεί από πρόβλημα να μετατραπεί σε... δώρο - Το επιχειρηματικό σχέδιο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μάχη κατά των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με την κυβέρνηση να έχει στείλει σχέδιο προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επικήρυξή τους, όπως στην Κύπρο. Ο επικίνδυνος αυτός εισβολέας, που έφτασε στη Μεσόγειο μετά τη διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ πριν από 150 χρόνια, αποτελεί στενό συγγενή με το ψάρι-φούσκα της Ιαπωνίας, το οποίο παρότι δηλητηριώδες, μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να καταναλωθεί. Ωστόσο, παρά τα πολλά αρνητικά που έχει το ψάρι ως προς την κατανάλωση από άνθρωπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να βρει μια επαναστατική διέξοδο, αξιοποιώντας το ως τροφή σε ιχθυοκαλλιέργειες.

Η θερμική εξουδετέρωση του δηλητηρίου

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LagoMeal, το οποίο συγκέντρωσε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από διάφορους εθνικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα. Εκμεταλλευόμενοι τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας (ΕΤΘΑ), οι ερευνητές ανέπτυξαν μια εξειδικευμένη διαδικασία απενεργοποίησης της ισχυρής νευροτοξίνης του είδους, μετατρέποντάς το σε ιχθυάλευρο υψηλής ποιότητας. Όπως εξηγουν ειδικοί, ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξει κανείς μια αναπόφευκτη εισβολή ενός ανεπιθύμητου υδρόβιου πληθυσμού είναι να του προσδώσει αξία, καθώς καθιστώντας τον πολύτιμο, αυξάνεις κατακόρυφα το κίνητρο και τις προσπάθειες για τη συλλογή του.

Οι εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι το μαγείρεμα στους 160 °C εξουδετερώνει το δηλητήριο σε επίπεδα ασφαλή για την ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ στους 200 °C η θανατηφόρα τοξίνη εξαφανίζεται πλήρως. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, το ευρωπαϊκό λαβράκι αναπτύσσεται εξαιρετικά καλά όταν το ιχθυάλευρο από λαγοκέφαλο αντικαθιστά έως και το 30% του συμβατικού ιχθυαλεύρου στη καθημερινή διατροφή του.

Ελκυστικό επιχειρηματικό πλάνο και περιβαλλοντικό όφελος

Το επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο του έργου προβλέπει τη δημιουργία μιας μικρής μονάδας επεξεργασίας 1.500 τόνων λαγοκέφαλων, η οποία θα είναι σε θέση να παράγει ετησίως 250 τόνους ιχθυάλευρου και 100 τόνους ιχθυελαίου. Σε ορίζοντα δεκαετίας, η ετήσια απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης εκτιμάται στο 15-25%, ανάλογα βέβαια με την τελική έκταση των αντισταθμιστικών μέτρων και των επιδοτήσεων που θα δοθούν στους επαγγελματίες αλιείς.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η μεταποίηση του εισβολέα αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση για τους εγχώριους παραγωγούς ιχθυοτροφών, βοηθώντας παράλληλα τους υδατοκαλλιεργητές να μειώσουν αισθητά το κόστος τους. Η δυνατότητα παραγωγής τοπικού ιχθυάλευρου με σταθερή σύνθεση, υψηλή θρεπτική αξία και ανταγωνιστική τιμή θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον κλάδο, ενώ η εμπορική αλιεία του είδους, η οποία παλαιότερα δεν είχε καμία εμπορική αξία, θα συμβάλει καθοριστικά στον έλεγχο και τη μείωση των άγριων πληθυσμών του στις θάλασσές μας.

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