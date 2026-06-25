Απίστευτο: Ξεκίνησαν δεήσεις σε εκκλησίες για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες

Snapshot Κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Αττική και Εύβοια ξεκίνησαν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει η εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

Κατά τις τελετές ψάλλεται ο Ψαλμός 90, που θεωρείται προστατευτικός και σχετίζεται με την αποτροπή κακών επιρροών.

Οι διοργανωτές καλούν τους πιστούς του πατρώου εορτολογίου να συμμετάσχουν στις επόμενες προσευχές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι δεήσεις και αγιασμοί θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε περιοχές της Βραυρώνας και του Μαραθώνα.

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και θεωρείται ασυνήθιστη αντίδραση στο φαινόμενο της εξάπλωσης των λαγοκέφαλων. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία ανέλαβαν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, οι οποίοι ξεκίνησαν δεήσεις και αγιασμούς με σκοπό, όπως αναφέρουν, να σταματήσει η εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, την περασμένη Κυριακή (21/6) πραγματοποιήθηκαν ειδικές προσευχές, κατά τις οποίες ψάλθηκε ο γνωστός ψαλμός «Ο κατοικών εν βοηθεία», δηλαδή ο Ψαλμός 90, ο οποίος στην ορθόδοξη παράδοση θεωρείται προστατευτικός και συνδέεται με την αποτροπή κακών και δαιμονικών επιρροών.

Ο Ψαλμός 90 και οι δεήσεις για το φαινόμενο

Κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών τελετών, οι κληρικοί επέλεξαν να ψάλουν τον Ψαλμό 90, έναν από τους πιο γνωστούς και παρηγορητικούς ψαλμούς της Εκκλησίας.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, οι συμμετέχοντες προσευχήθηκαν για να περιοριστεί το φαινόμενο της εξάπλωσης των λαγοκέφαλων, οι οποίοι έχουν κάνει έντονη την παρουσία τους σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Κάλεσμα στους πιστούς

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους πιστούς του πατρώου εορτολογίου να συμμετάσχουν στις επόμενες δεήσεις.

«Προσκαλούνται οι ευσεβείς πιστοί του πατρώου εορτολογίου όπως έρθουν να συμπροσευχηθούν για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκέφαλων σε Αττική και Εύβοια», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στόχος, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι η συνέχιση της κοινής προσευχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος που απασχολεί ψαράδες και κατοίκους παράκτιων περιοχών.

Οι δεήσεις συνεχίζονται

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ότι οι δεήσεις και οι αγιασμοί θα συνεχιστούν και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίζονται νέες συγκεντρώσεις σε περιοχές της Βραυρώνας και του Μαραθώνα, όπου οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις προσευχές που διοργανώνουν οι κληρικοί του παλαιού ημερολογίου.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο ασυνήθιστες αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί απέναντι στο ζήτημα των λαγοκέφαλων, ενός είδους που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.

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