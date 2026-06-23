«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS

Η συμμετοχή είναι τόσο μεγάλη, ώστε ο όγκος των αναρτήσεων, των φωτογραφιών και των μηνυμάτων έχει αρχίσει να δημιουργεί ακόμη και τεχνικά προβλήματα

Σωτήρης Σκουλούδης

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS

Λαγοκέφαλοι που αλιεύτηκαν από ψαρά

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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Με εντυπωσιακούς ρυθμούς εξελίσσεται ήδη από τις πρώτες ημέρες ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου, που διοργανώνει ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης, με τη συμμετοχή ψαράδων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Newsbomb, η ανταπόκριση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς καθημερινά δέχεται δεκάδες φωτογραφίες και αναφορές από αλιείς που εντοπίζουν και αλιεύουν λαγοκέφαλους σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος η παρουσία του ξενικού και ιδιαίτερα επιθετικού είδους δεν θεωρούνταν δεδομένη.

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«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού. Από περιοχές του Αιγαίου που γνωρίζαμε ότι υπάρχει το πρόβλημα, αλλά και από το Ιόνιο, τη Θάσο και πολλά ακόμη μέρη που δεν περιμέναμε να δούμε τόσο μεγάλη παρουσία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συμμετοχή είναι τόσο μεγάλη, ώστε, σύμφωνα με τον κ. Καρποδίνη, ο όγκος των αναρτήσεων, των φωτογραφιών και των μηνυμάτων έχει αρχίσει να δημιουργεί ακόμη και τεχνικά προβλήματα στη σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook, όπου μέχρι σήμερα συγκεντρώνονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων.

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Από το Facebook σε ειδική πλατφόρμα και εφαρμογή

Η απρόσμενα μεγάλη ανταπόκριση οδήγησε τον εμπνευστή της πρωτοβουλίας στην επόμενη ημέρα του εγχειρήματος.

Όπως αποκάλυψε στο Newsbomb, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας αλλά και ολοκληρωμένης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων θα καταγράφονται οργανωμένα όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τους ψαράδες.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη βάση δεδομένων για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, αξιοποιώντας τη συμβολή των ίδιων των αλιέων.

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες και στοιχεία για κάθε αλίευση, ενώ το γεωγραφικό στίγμα θα καταγράφεται αυτόματα μέσω GPS. Παράλληλα, θα συλλέγονται και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η θερμοκρασία της θάλασσας και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν τη στιγμή της καταγραφής.

Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του είδους και να βοηθήσουν στην κατανόηση των περιοχών που προτιμά ο λαγοκέφαλος, καθώς και των συνθηκών που ευνοούν την παρουσία και την εξάπλωσή του.

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«Έχει ξεκινήσει το κυνήγι σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο»

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Καρποδίνη, η κινητοποίηση των ψαράδων είναι ήδη μεγάλη και το «κυνήγι» του λαγοκέφαλου έχει ξεκινήσει ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και σε πολλές περιοχές του Ιονίου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς στέλνουν καθημερινά στοιχεία και φωτογραφίες, αποτυπώνοντας την πραγματική έκταση του προβλήματος.

Η πρωτοβουλία αποκτά έτσι διπλή σημασία: αφενός λειτουργεί ως κίνητρο για την απομάκρυνση ενός είδους που προκαλεί σημαντικές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αφετέρου δημιουργεί ένα πολύτιμο δίκτυο καταγραφής που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και επιστημονικά στο μέλλον.

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Ο ίδιος ο Μιχάλης Καρποδίνης επισημαίνει ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται αφιλοκερδώς, με μοναδικό στόχο να αναδειχθεί το πρόβλημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου και να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αντιμετώπισή του.

Η δημιουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας και της εφαρμογής φιλοδοξεί να μετατρέψει τις μεμονωμένες αναφορές των ψαράδων σε ένα οργανωμένο δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο θα αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο την παρουσία του λαγοκέφαλου σε Αιγαίο και Ιόνιο.

Και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του διαγωνισμού, το ενδιαφέρον των ψαράδων όχι μόνο είναι μεγάλο, αλλά φαίνεται πως εξελίσσεται σε μια πανελλήνια κινητοποίηση απέναντι σε έναν από τους πλέον ανεπιθύμητους «εισβολείς» των ελληνικών θαλασσών.

Δείτε εικόνες

Χάρτης: Πού εντοπίζεται ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Δίκτυο για τα Υδρόβια Χωροκατακτητικά Είδη (ELNAIS) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) καταγράφει την παρουσία και εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

Στον παρακάτω χάρτη του ELNAIS καταγράφονται όλες οι τοποθεσίες στις ελληνικές θάλασσες και παραλίες όπου έχει θεαθεί ή αλιευθεί λαγοκέφαλος:

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Για περισσότερες πληροφορίες και διάδραση με τον χάρτη, κάντε κλικ ΕΔΩ.

Τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά από δάγκωμα λαγοκέφαλου

Πρώτον, απομακρυνθείτε με ασφάλεια από το ψάρι και έξω από το νερό. Μην προσπαθήσετε να το πιάσετε, να το χειριστείτε ή να το φέρετε στην παραλία για... φωτογραφίες. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά, ειδικά εάν το ψάρι είναι παγιδευμένο, στρεσαρισμένο, ακόμα και φαινομενικά νεκρό στην ακτή.

Στη συνέχεια, ξεκινήστε τις πρώτες βοήθειες:

  1. Ξεπλύνετε αμέσως την πληγή με άφθονο καθαρό τρεχούμενο νερό και σαπούνι
  2. Μην χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό για να καθαρίσετε την πληγή
  3. Μην εφαρμόζετε τοπικά αντισηπτικά ή κρέμες, εκτός εάν σας το συστήσει γιατρός
  4. Εφαρμόστε σταθερή, συνεχή πίεση με καθαρή γάζα ή ένα καθαρό πανί
  5. Εάν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε την πίεση στην πληγή και, αν είναι δυνατόν, σηκώστε το τραυματισμένο άκρο πάνω από το επίπεδο της καρδιάς
  6. Ζητήστε ιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατό

Οι σχετικές οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τονίζουν ότι απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, επειδή αυτά τα τραύματα μπορεί να απαιτούν ράμματα, προστασία από τον τέτανο ή εξειδικευμένη φροντίδα. Σε απομακρυσμένες περιοχές ή εάν η αιμορραγία είναι σοβαρή, καλέστε το 166 ή το 112 ενώ συνεχίζετε τις πρώτες βοήθειες.

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