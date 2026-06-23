Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο

Η παρουσία του λαγοκέφαλου αποτελεί εκτός από απειλή για τις ελληνικές παραλίες, και μια σκληρή καθημερινότητα για τους Κύπριους αλιείς εδώ και μια δεκαετία, με τις καταστροφές στα σύνεργά τους να είναι καθημερινό φαινόμενο. Ένας από αυτούς, ο κ. Χρήστος, επαγγελματίας ψαράς που ζει το πρόβλημα στην πρώτη γραμμή, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση απέχει πολύ από τον πανικό που καλλιεργείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αναφορές στην Ελλάδα για επιθέσεις σε παραλίες αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και το μόνο που καταφέρνουν είναι να κάνουν κακό στον τουρισμό. Το συγκεκριμένο ψάρι υποστηρίζει ότι δεν εμφανίζεται στα ρηχά, ενώ ο ίδιος, αν και βρίσκεται στη θάλασσα μέρα και νύχτα, δεν έχει ακούσει ποτέ για επίθεση σε άνθρωπο.

Οικονομικό κίνητρο και οργανωμένη εξόντωση

Τα αντανακλαστικά πάντως, των αρμόδιων αρχών της Κύπρου λειτούργησαν άμεσα, με το Τμήμα Αλιείας και το αρμόδιο Υπουργείο να στηρίζουν έμπρακτα τους επαγγελματίες. Η αρχική επιδότηση του ενός ευρώ ανά κομμάτι έχει πλέον διαμορφωθεί στα 4,75 ευρώ το κιλό, γεγονός που δίνει ισχυρό κίνητρο στους ψαράδες, αφού ένας και μόνο λαγοκέφαλος μπορεί να ζυγίζει από πέντε έως έξι κιλά. Η διαδικασία αυτή έχει οδηγήσει στην εξολόθρευση τεράστιων πληθυσμών από τις κυπριακές θάλασσες.

Ενώ και η διαχείριση των τοξικών αυτών αλιευμάτων γίνεται με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και μακριά από τον κίνδυνο να καταλήξουν στην αγορά. Οι ψαράδες λειτουργούν οργανωμένα σε ομάδες, συγκεντρώνουν τις ποσότητες που παγιδεύονται και στη συνέχεια τις μεταφέρουν στην περιοχή της Κοφίνου.

Εκεί, το σύνολο των λαγοκέφαλων καταλήγει σε ειδικό καυστήρα για πλήρη καταστροφή. Η οικονομική αυτή ενίσχυση αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι έχουν μάθει να συμβιώνουν με το πρόβλημα, περιορίζοντας δραστικά την εξάπλωσή του.

Διαβάστε επίσης