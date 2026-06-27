Φωτιά στα Άνω Λιόσια, κοντά σε οικισμό Ρομά

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο στα Άνω Λιόσια, κοντά σε οικισμό Ρομά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 στην οδό Ιονίας και 16ης.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 18 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο στα Άνω Λιόσια, πλησίον οικισμού Ρομά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 επί της οδού Ιονίας και 16ης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

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