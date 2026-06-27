Φωτιά τώρα σε κτίριο στην Ελευσίνα - Διακοπή κυκλοφορίας
Η κυκλοφορία έχει σταματήσει από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρίκη καθώς και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη
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Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Ελευσίνας έχει προχωρήσει η Τροχαία εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο.
Πιο συγκεκριμένα έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό σε δύο κομβικά σημεία. Η κυκλοφορία έχει σταματήσει από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρίκη καθώς και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
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