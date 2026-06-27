Εύβοια: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Σπαθάρι

Snapshot Η πυρκαγιά στο Σπαθάρι Ευβοίας βρίσκεται σε ύφεση και δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές μέχρι στιγμής.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 54 πυροσβέστες, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Snapshot powered by AI

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 δίχως μέχρι στιγμής να απειληθούν κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν και τη συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Τσαπουρνιώτης είπε στην ΕΡΤ ότι όταν «έσκασε» μετασχηματιστής του ΔΕΔΔΗΕ, πήραν φωτιά ξερόχορτα και αμέσως η φωτιά επεκτάθηκε.

Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο , κατηγορίας 4. Παράλληλα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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