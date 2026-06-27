Ρόδος: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Καλώνα

Snapshot Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαμώνας στη Ρόδο.

Η φωτιά κατέκαψε περίπου 2 στρέμματα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για την αποφυγή αναζωπύρωσης. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Καλαμώνας στη Ρόδο λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμοδίων αρχών, έκαψε περίπου 2 στρέμματα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και της πολιτικής προστασίας του δήμου και της περιφέρειας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια που ξεκίνησε η φωτιά θα διενεργήσουν αρμόδιοι αξιωματικοί της Π.Υ Ρόδου.