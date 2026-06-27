Εύβοια: Μεγάλη φωτιά στο Σπαθάρι – Στην κατάσβεση επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα
Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 54 πυροσβέστες
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Σάββατο μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην περιοχή Σπαθάρι της Βόρειας Εύβοιας, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 54 πυροσβέστες με 21 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιούνται 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.
- Στις προσπάθειες συμβάλλουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το μεσημέρι Σαββάτου ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην βόρεια Εύβοια στην περιοχή Σπαθάρι στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν και τη συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Τσαπουρνιώτης είπε στην ΕΡΤ ότι όταν «έσκασε» μετασχηματιστής του ΔΕΔΔΗΕ, πήραν φωτιά ξερόχορτα και αμέσως η φωτιά επεκτάθηκε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος «καρχαρία-φάντασμα»
18:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Σύλληψη 45χρονης για εμπρησμό από πρόθεση
17:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο
16:55 ∙ LIFESTYLE
Ρίτα Όρα: Κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα – Το βίντεο που δημοσίευσε
16:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Καλώνα
16:23 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ