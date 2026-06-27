Εύβοια: Μεγάλη φωτιά στο Σπαθάρι – Στην κατάσβεση επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Snapshot Σάββατο μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην περιοχή Σπαθάρι της Βόρειας Εύβοιας, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 54 πυροσβέστες με 21 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ.

Χρησιμοποιούνται 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Στις προσπάθειες συμβάλλουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Snapshot powered by AI

Το μεσημέρι Σαββάτου ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην βόρεια Εύβοια στην περιοχή Σπαθάρι στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν και τη συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Τσαπουρνιώτης είπε στην ΕΡΤ ότι όταν «έσκασε» μετασχηματιστής του ΔΕΔΔΗΕ, πήραν φωτιά ξερόχορτα και αμέσως η φωτιά επεκτάθηκε.

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