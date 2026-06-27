Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο

Snapshot Η πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας είναι σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο.

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων προς Λειβαδιά λόγω της δασικής πυρκαγιάς.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 4 με πολύ ισχυρούς ανέμους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13.30 πλησίον του οικισμού, δίχως μέχρι στιγμής αυτός να απειλείται άμεσα.

Στις 14.30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής. Το 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά. Ακολουθείται τις οδηγίες των αρχών».

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? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Αμέσως μετά την έναρξη της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν στη συνέχεια και αυτή την ώρα για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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