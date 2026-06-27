Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Συνεχείς αναζωπυρώσεις, σε επιφυλακή οι κάτοικοι για εκκένωση

Συνεχείς είναι οι αναζωπυρώσεις στη φωτιά που ξέσπασε στην Πέτρα Βοιωτίας, ωστόσο, κάτοικοι και σπίτια δεν κινδυνεύουν, όπως είπε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος Αλιάρτου, Γιώργος Αραπίτσας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχει εκπονηθεί σχέδιο εκκένωσης, ωστόσο, όπως εκτίμησε δεν θα χρειαστεί να τεθεί σε ισχύ, καθώς παρά τις συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, «δεν θα χρειαστεί να εκκενώσουν οι κάτοικοι την περιοχή».

Ο κ. Αραπίτσας πρόσθεσε ότι «ο αύλειος χώρος ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού τυλίχθηκε στις φλόγες, όμως το σπίτι δεν κινδύνευσε».

Παρόλα αυτά, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους έτσι ώστε να μετακινηθούν προς τη Λιβαδειά.

Το χωριό Πέτρα, βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώνα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν τη φωτιά και να μην περάσει στον ορεινό όγκο.