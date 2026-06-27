Φωτιά στην Πελασγία : Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 09:30 το πρωί, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση «Παραλία Πελασγίας», στον Δήμο Στυλίδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ πολύτιμη συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Επιχείρηση με drones και ισχυροί άνεμοι

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εστία εντοπίζεται σε χαμηλή βλάστηση εντός γεωργικών εκτάσεων, χωρίς ευτυχώς να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Ωστόσο, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων και την πλήρη επιχειρησιακή αποτύπωση του μετώπου, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή, ζωντανή εικόνα από drone, το οποίο επιτηρεί την περιοχή χρησιμοποιώντας οπτικές και θερμικές κάμερες.

Παράλληλα, στην Πελασγία μεταβαίνει ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού (ΑΚΕ) Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία ξέσπασε η πυρκαγιά.