Κίνδυνος φωτιάς: Σε πορτοκαλί συναγερμό 14 νομοί της χώρας το Σάββατο

Snapshot Το Σάββατο 27 Ιουνίου ισχύει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε 14 νομούς της χώρας.

Σε πορτοκαλί συναγερμό τίθενται περιοχές του Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων και χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199. Snapshot powered by AI

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για το Σάββατο 27 Ιουνίου σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα, σε πορτοκαλί συναγερμό τίθενται οι εξής περιοχές.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.