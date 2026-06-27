Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δάσος στον Άγιο Βασίλειο Θήβας - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, μήνυμα 112

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στον Άγιο Βασίλειο Θήβας στη Βοιωτία.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 51 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Υδροφόρες των ΟΤΑ συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης.

Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της γύρω περιοχής για ετοιμότητα εκκένωσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στον Άγιο Βασίλειο Θήβας, στη Βοιωτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει σπεύσει στο σημείο με ισχυρή δύναμη.

Στο συμβάν επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της γύρω περιοχής, έτσι ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα, εφόσον τους ζητηθεί να εκκενώσουν προς ασφαλή σημεία.

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? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026