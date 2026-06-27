Νέα εστία στη Ναυπακτία: Φωτιά σε δασική περιοχή, ανάμεσα σε Κρυονέρια και Περδικόβρυση

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ζητήθηκαν άμεσα επιπλέον ενισχύσεις 

Μίλτος Τσεκούρας

Νέα εστία στη Ναυπακτία: Φωτιά σε δασική περιοχή, ανάμεσα σε Κρυονέρια και Περδικόβρυση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε φωτιά σε δύσβατη δασική περιοχή ανάμεσα στα Κρυονέρια Ναυπακτίας και Περδικόβρυση το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Ζητήθηκαν άμεσα επιπλέον ενισχύσεις λόγω της φωτιάς και των δυνατών ανέμων στην περιοχή.
  • Στο σημείο σπεύδουν σχεδόν όλες οι δυνάμεις που βρίσκονταν στη φωτιά της Μαμουλάδας.
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δύσβατη δασική περιοχή ανάμεσα στα Κρυονέρια Ναυπακτίας και Περδικόβρυση.

Στο σημείο σπεύδουν όλες σχεδόν οι δυνάμεις που βρίσκονταν στη φωτιά της Μαμουλάδας.

Στην περιοχή σύμφωνα με πληροφορίες του προέδρου ΚρυονερΊων φυσούν δυνατοί άνεμοι και ζητήθηκαν άμεσα επιπλέον ενισχύσεις για την φωτιά στα Κρυονέρια.

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