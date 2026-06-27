Νέα εστία στη Ναυπακτία: Φωτιά σε δασική περιοχή, ανάμεσα σε Κρυονέρια και Περδικόβρυση

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε δύσβατη δασική περιοχή ανάμεσα στα Κρυονέρια Ναυπακτίας και Περδικόβρυση το απόγευμα του Σαββάτου.

Ζητήθηκαν άμεσα επιπλέον ενισχύσεις λόγω της φωτιάς και των δυνατών ανέμων στην περιοχή.

Στο σημείο σπεύδουν σχεδόν όλες οι δυνάμεις που βρίσκονταν στη φωτιά της Μαμουλάδας. Snapshot powered by AI



Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δύσβατη δασική περιοχή ανάμεσα στα Κρυονέρια Ναυπακτίας και Περδικόβρυση.

Στο σημείο σπεύδουν όλες σχεδόν οι δυνάμεις που βρίσκονταν στη φωτιά της Μαμουλάδας.

Στην περιοχή σύμφωνα με πληροφορίες του προέδρου ΚρυονερΊων φυσούν δυνατοί άνεμοι και ζητήθηκαν άμεσα επιπλέον ενισχύσεις για την φωτιά στα Κρυονέρια.

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