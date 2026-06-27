Καύσωνας στην Γαλλία: 74 νεκροί από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου 

Snapshot Από τις 18 Ιουνίου, 74 άτομα πνίγηκαν στη Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα.

Οι περισσότεροι θάνατοι συνέβησαν σε μη εξουσιοδοτημένες και μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες, όπως ποτάμια και μικρές λίμνες.

Υπήρξαν επίσης πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Σημειώθηκαν περιπτώσεις υδροπληξίας και θάνατοι από καρδιακή προσβολή σχετιζόμενοι με υπερδραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ανέφερε σε συνέντευξη σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν «σε μεγάλο βαθμό σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης «πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες».

«Υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα... Διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή», πρόσθεσε στη συνέντευξη στην εφημερίδα Le Parisien που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης με 39 βαθμούς Κελσίου

Η Ελβετία κατέρριψε για τρίτη συνεχή μέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία, στον βορρά της χώρας.

Θερμοκρασία 39 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας /Μπίνινγκεν στις 13.30 τοπική ώρα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας MétéoSuisse, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο στη χώρα, που ήταν 38,8 °C και καταγράφηκε χθες στον ίδιο σταθμό.