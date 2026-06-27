Καύσωνας στην Ευρώπη: Στα πάρκα κοιμούνται οι Γάλλοι για δροσιά – Χάος σε κατάστημα με κλιματιστικά

Snapshot Οι κάτοικοι του Παρισιού προτίμησαν να κοιμηθούν σε πάρκα λόγω της έλλειψης κλιματισμού στα διαμερίσματά τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Στο πάρκο Buttes

Chaumont βρέθηκαν οικογένειες και ζευγάρια που κοιμήθηκαν σε στρώματα πάνω στο γρασίδι για να αποφύγουν τη ζέστη στα σπίτια τους.

Σε κατάστημα κλιματιστικών στη Γαλλία επικράτησε χάος με πολίτες να τρέχουν να προμηθευτούν κλιματιστικά λόγω της υψηλής ζήτησης. Snapshot powered by AI

Οι υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη φέρνουν στο φως τις ελλείψεις σε υποδομές για τους πολίτες. Στην Γαλλία οι κάτοικοι αντί να μείνουν στα διαμερίσματά τους χωρίς κλιματισμό προτίμησαν να κοιμηθούν το βράδυ σε πάρκα προκειμένου να έχουν λίγη δροσιά.

Δεκάδες κάτοικοι στο Παρίσι επέλεξαν χθες το βράδυ να κοιμηθούν κάτω από τα αστέρια στο πάρκο Buttes-Chaumont. Ο φακός του Γαλλικού Πρακτορείου εντόπισε ζευγάρια ακόμη και οικογένειες με παιδιά να κοιμούνται σε στρώματα πάνω στο γρασίδι. Αρκετοί δήλωσαν ότι προτιμούν το πάρκο από τα σπίτια τους που «βράζουν» από τη ζέστη και δεν φοβούνται να κοιμηθούν εκεί αφού είναι γεμάτο κόσμο.

Την ίδια στιγμή σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται Γάλλοι να τρέχουν μέσα σε κατάστημα, μόλις ανοίγει τις πόρτες του, προκειμένου να προλάβουν να προμηθευτούν κλιματιστικά. Στα πλάνα φαίνεται το χάος που επικρατεί στο εσωτερικό του καταστήματος καθώς πολίτες αρπάζουν κουτιά με κλιματιστικά.