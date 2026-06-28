Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιραν

Σε αυτή την εικόνα που παρέχει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το αντιτορπιλικό τύπου Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) εκτοξεύει έναν πύραυλο Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury», το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB) να αναφέρει πως επλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενη πληροφορίες από ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο.

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